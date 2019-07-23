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H＆M變中國功夫味！首度聯名大陸設計師陳安琪　龍騰、花鳥超大膽

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▲H&M。（圖／品牌提供）

▲H&M首次找來大陸設計師聯名。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

隨著華人市場逐漸走向世界中心，不少時尚品牌都爭相分一杯羹。H&M也在近日宣佈，推出首個大中華區設計師聯名系列ANGEL CHENＸH＆M ，以中國功夫為靈感，融入龍騰、印花等品牌元素相當有看頭。除了拓展亞洲市場之外，也讓世界都看到華人設計師的身影。

▲陳安琪。（圖／翻攝自陳安琪微博）

▲ANGEL CHEN由獨立設計師陳安琪創立。（圖／翻攝自陳安琪微博）

獨立設計師時裝品牌ANGEL CHEN由陳安琪創立，曾登上《Forbes》的「30 under 30 Asia」排行榜，旗下風格大膽創新。自2014年成立，短短不到五年時間，就已經在米蘭時裝周上闖出優秀成績。品牌被灌注以其對於色彩的獨特見解，巧妙糅合東西方的美學理念，也難怪H＆M首次選擇大中華區設計師，就找上陳安琪共同打造。

陳安琪也回應道，「大中華區設計師正隨著市場的發展一步一步走向國際舞台，也希望藉由這次機會，能使更多的人關注大中華區設計師，以及設計背後承載的文化與精神。」

▲H&M。（圖／品牌提供）

▲陳安琪。（圖／翻攝自陳安琪微博）

▲陳安琪是極具特色的大陸獨立設計師。（圖／品牌提供、翻攝自陳安琪微博）

在本次聯名中，設計師將富有中國特色的花鳥字、龍騰圖繪、青松與極具品牌標誌性的仙鶴刺繡輪番呈現，創作出先鋒的ANGEL CHEN式時裝語言。「元氣」及「功夫」等文字採用豪放硬朗的毛筆書法效果，為系列注入強烈的戲劇張力。同時，結合龍騰印花的品牌標識亦被大量運用到各類單品中。

而色彩方面將延續符合品牌特點的高飽和顏色，如中國紅、橡粉、明黃等，張揚明快，凸顯獨樹一幟的色彩特質。 對於H＆M的大膽嘗試，相信不少消費者都很期待兩大品牌碰撞出的火花，同時也象徵華人設計師逐漸走向世界舞台。

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關鍵字：

HM, H＆M, 快時尚, 聯名, ANGEL CHEN, 陳安琪, 服裝設計師, 大陸設計師
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