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試・開箱／「小飛流」吳磊搭宋祖兒推坑七夕塗鴉包　CECE內建7口袋適合「整理控」

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▲情人節禮物《試・開箱》，來看看MK捎來什麼設計吧！（影／記者張妤瑄攝）

記者張妤瑄／台北報導

美國時尚品牌MICHAEL KORS（MK）在七夕情人節前夕，宣布大陸明星「小飛流」吳磊與宋祖兒從楊冪手中接棒，正式成為大中華區代言人，首支形象廣告就以七夕限定系列為主題，兩人分別穿上黑紅配色的服裝展現情人節的熱情氛圍。

▲MICHAEL KORS七夕限定系列。（圖／MICHAEL KORS提供）

▲MICHAEL KORS七夕限定系列。（圖／MICHAEL KORS提供）

▲吳磊、宋祖兒成為MK新任代言人。（圖／品牌提供）

情人節前夕，《試・開箱》系列也先搶先到專賣店上仔細瞧瞧七夕塗鴉限定系列。從外觀設計來看，奔放的塗鴉風格呼應了紐約街頭塗鴉藝術，仔細看還有「LOVE」、「XOXO」、「KORS」等呼應愛情與品牌的字樣，並有手繪心形與星星圖案等，十分俏皮可愛。

▲MICHAEL KORS七夕限定系列。（圖／MICHAEL KORS提供）

▲七夕限定商品就是塗鴉系列，普普藝術的彩繪畫風很活潑。（圖／品牌提供）

從春夏主打的CECE包看起，共有4個配色，分別是裸粉色、黑色、白色、紅色，配以金色鏈袋，風格年輕，且共有7個小口袋，對有「整理控」的女孩來說，是功能性非常齊全的包款。

▲MICHAEL KORS七夕限定系列。（圖／MICHAEL KORS提供）

▲CECE包，售價NT$20,600元。（圖／品牌提供）

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隨身鍊包則推出白Ｘ裸粉與紅Ｘ黑兩款配色，在夾層的設計上，共有4個大口袋、12個卡片層，手機、錢、信用卡、鑰匙都能完美收納。另外，同系列還推出短夾以及休閒鞋款，都是搶眼級貨色。

▲MICHAEL KORS七夕限定系列。（圖／MICHAEL KORS提供）

▲MICHAEL KORS七夕限定系列。（圖／MICHAEL KORS提供）

▲隨身鍊包（NT$10,900元）、短夾（NT$4,700元）、休閒鞋（NT$8,400元）。（圖／品牌提供）

關鍵字：

MICHAEL KORS, 宋祖兒, 吳磊, 小飛流, MK, MICHAEL Michael Kors, MMK, CECE, 試開箱, 試・開箱
fashion.net

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