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GUCCI推AR試鞋App　隨時隨地都能試穿小白鞋，還能來張OOTD

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▲▼GUCCI AR試鞋App。（圖／GUCCI提供）

▲GUCCI推出AR試鞋App。（圖／品牌提供）

記者張妤瑄／台北報導

義大利精品GUCCI在App上研究頗多，近期與白俄羅斯新創公司Wannaby合作，發表一款「試穿」經典Ace系列運動鞋的AR（擴增實境）App，粉絲們可以下載App後，隨時隨地在畫面裡試穿Ace鞋款，還能拍下照分享在社群平台，相當有趣。

▲▼GUCCI AR試鞋App。（圖／GUCCI提供） ▲▼GUCCI AR試鞋App。（圖／GUCCI提供）

▲GUCCI與白俄羅斯科技新創公司合作，推出AR擴增實境功能的試鞋App。（圖／品牌提供）

Wannaby今年（2019）1月發表Wanna Kicks試穿運動鞋的AR App，推出幾天後就有50萬名用戶支持，可見其在全球的需求性不少，也吸引了GUCCI與之合作，率先從品牌經典的Ace系列運動鞋開始推出，不過目前僅適用iOS系統。

GUCCI自從創作總監Alessandro Michele上任後，Ace系列運動鞋已成為GUCCI發揮每季創意的畫布，小白鞋搭配紅綠織帶的基本設定，有足夠經典的特色，但又能透過徽章、圖騰等，彰顯每一季主題，近期更推出的3隻小貓頭圖騰的星款等，又一次企圖讓人撩落去。

▲▼GUCCI AR試鞋App。（圖／GUCCI提供）

▲隨時隨地都能試穿，隨時都能來拍張OOTD。（圖／品牌提供）

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還沒存夠錢入手Ace鞋款沒關係，現在可以先下載App試穿，隨時隨地多看幾眼它穿上腳的模樣！存錢動力更充足。

▲▼GUCCI AR試鞋App。（圖／GUCCI提供）

▲▼GUCCI AR試鞋App。（圖／GUCCI提供）

▲Ace系列鞋款如今是GUCCI旗下最經典的休閒鞋系列。（圖／品牌提供）

關鍵字：

GUCCI, AR, ACE運動鞋, App, iOS
fashion.net

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