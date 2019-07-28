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發現先放生！甘蔗男聊天的3大共同點「沒有早安，只在晚上想起妳」

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編輯／Ann 圖／翻攝自unsplash

相信許多戀人都曾經歷過曖昧期間的互傳訊息，才到了進一步的相愛。其實文字存在許多哲學，不過一下子投入太快，總是難以察覺。到底他是甘蔗男或是極品男早就可以看出端倪，以下就公開傳訊息３大地雷，渣男必中！

１. 睡醒不會找妳，只有晚上想起妳

早安、晚安成為一段感情加溫的關鍵，不過只想搞曖昧的渣男，往往不會在起床時主動報備行蹤，而是突然想起妳的時候，才會冒出訊息，隨後又人間蒸發。所以一旦發現對方，時常神出鬼沒，問一句話，要等半天才回應。那麼就別再為他們找藉口了，不會有大忙人連回訊息的幾秒鐘都沒有。

▲愛情。（圖／翻攝自unsplash）

２. 沒有回妳訊息，先按別人的讚

被人不讀不回的感受，相信大家都經歷過。如果對方常常把妳的訊息放在一邊，先去看看ＦＢ、ＩＧ，按別人的讚，那麼絕對是沒有把妳放在第一位。反之，如果他會首先回覆妳，再去做別的事情，或是先告知妳他要忙一會，「晚點再回妳」，那麼絕對是把妳放在心上的。

▲愛情。（圖／翻攝自unsplash）

３. 不在乎你的行蹤

其實喜歡對方的關鍵就在於一些小細節，女孩們要的不多，像是詢問「身體還好嗎」、「到家了沒」，這類隨口一提的關心，都會讓對方心中暖上很久。如果妳很晚還沒回到家，而對方完全不予理會，甚至直接蒸發。那麼就代表，妳的安全他並不是很在乎，或者他們在乎的是別人，姐妹們還是趁早放生吧。

▲愛情。（圖／翻攝自unsplash）

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關鍵字：

愛情, 渣男, 甘蔗男, 訊息, 聊天, line, FB, IG, 交友
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