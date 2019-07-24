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火象星座向你表白的前兆　獅子投直球，大聲宣告：「這是我的人！」

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當愛上一個人的時候，每個星座都會有一些前兆，你是否看得出來這些動作是表白前的徵兆？又或他當你只是朋友以上戀人未滿的表現呢？火象星座裡的星座：牡羊為了對方成為更好的伴侶、獅子主動直接不拐彎抹角、射手則是面對心儀對象就當機。

你可以參考自己或對方的金星、月亮、太陽在什麼星座；再更詳細一些，你可以參考在星座12宮位中的戀愛宮是由哪個星座能量為開頭的。但是，要查詢自己或對方的星盤，就需要確切的出生時間囉！

牡羊座：抱持著高度的熱切渴望

牡羊座代表著行動力和爆發力，在牡羊的生命中行動是必須的，擁有明確的目標並奮鬥努力相當重要。牡羊會有強烈的意願，讓自己可以成為一個更好的伴侶。但是，因為牡羊的特質是需要樂趣、害怕過於枯燥，當戀愛能量被激發的時候，會奮不顧身的去享受這樣的熱情，讓彼此間的相處充滿歡樂。

牡羊座表白的前兆，是很容易發現的，因為他會一直不斷與暗戀的對象相處，討論對方所有一切。在這樣的狀態時，會發現牡羊可以一直保持高度的熱情，對方也容易感受到牡羊即將要表白的跡象。牡羊會邀請對方一起共同去冒險、開創生命新的領域、建立新的共同目標等，一直不斷釋放許多訊息，讓對方強烈知道牡羊座已經愛上你。

獅子座：直接表示，不拐彎抹角

獅子座霸道又熱情，喜歡的人放在鎂光燈下，讓大家知道：「這是我的人！」因為獅子喜歡被讚美和肯定，屬於舞台型的情感能量，當他愛著一個人，也會把所有焦點都放在對方身上、為對方鼓勵喝采，同時希望這個人也同樣可以如此回應。

獅子座在快要表白的時候，會非常主動：快速回訊息、馬上有回應、不拐彎抹角。當他喜歡你，是很快就進入即將表白模式——直接明確、讓你無法招架。如果你真的對眼前的獅子座沒有感覺，最好直接說明，不要傷他的心。話說回來，沉浸在愛當中的獅子們通常不會輕言放棄，要經歷好幾次告白失敗，才會宣告放棄。

射手座：當機傻笑，眼中冒愛心

大部分的時候，射手座喜歡上一個人是很快的。在還是朋友階段時，他就真的把對方當朋友；當他心中突然愛的感覺出現時，會盡快讓對方知道。有的射手甚至會跳過朋友階段，一見鍾情然後就表白、進入戀愛模式。比較需要注意的是，射手對於另外一半會有夢幻的想像，有的時候會與現實有所落差，卻依舊希望伴侶可以一直維持自己心目中理想了樣子。

當射手即將要表白的時候，他的腦袋會不斷當機、看著心儀的對象傻笑緊張，私底下卻又會向朋友誇獎對方有多美好。射手雖然活潑外向、喜歡結交朋友；然而，在表白的時候時，卻又非常的害羞、膽小。雖然如此，射手依然會讓對方明確感受到那滿滿的愛，在表白前會特別主動傳訊息、緊密的聯繫。

文／Harper's BAZAAR　圖／GETTY IMAGES

＊本文由 Harper's BAZAAR Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊
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關鍵字：

Harpers BAZAAR, 星座, 運勢, 表白
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