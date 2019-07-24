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送頸鍊拴住愛情！個性妹Pick星月宇宙風　甜美女孩用HELLO KITTY融化她

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▲▼ANNA SUI配件。（圖／滿心、BONNY＆READ提供）

▲七夕情人節送上小飾品，包準女友都喜歡！（圖／滿心、BONNY＆READ提供）

記者張妤瑄／台北報導

即將迎來七夕情人節（國曆8／7），耍浪漫的同時別忘送上小禮物，讓另一半度過難忘的一天。華裔設計師ANNA SUI的紫色魔力，從彩妝、香水的夯度就能瞧見一二，而其實它的飾品魅力也是不能小覷，最近新品採用經典的蝴蝶標誌，融合星星、月亮等圖案，並加入星軌與閃粉等元素，營造奇幻風格的配件。

▲▼ANNA SUI配件。（圖／滿心提供）

▲▼ANNA SUI配件。（圖／滿心提供）

▲耳環，售價NT$4,480元；戒指，售價N$3,680元。（圖／滿心提供）

耳環、戒指、項鍊、頸鍊都成為ANNA SUI這回奇幻宇宙觀發想的舞台，其中頸鍊更是特別迷人，相當適合個性女孩，閃耀藍、閃耀銀的頸鍊，就像夜空中的星河以及魔幻銀河系的場景，配上月亮、星星裝飾，戴起來絕對搶眼。

▲▼ANNA SUI配件。（圖／滿心提供）

▲▼ANNA SUI配件。（圖／滿心提供）

▲頸鍊，售價NT$4,480元；項鍊，售價N$7,680元。（圖／滿心提供）

如果你的女朋友是可愛系的女孩，可以選擇台灣飾品品牌BONNY＆READ最近與日本三麗鷗合作的HELLO KITTY聯名系列，以「樂園」為主題，可愛又活潑。「頸鍊」也是其中一經典品項，細細的項鍊上掛著冰淇淋與HELLO KITTY墜飾，特別可愛，意圖使可愛系女孩融化。

▲BONNY＆READXHello Kitty。（圖／BONNY＆READ提供）

▲BONNY＆READXHello Kitty。（圖／BONNY＆READ提供）

▲台灣飾品品牌BONNY＆READ與三麗鷗合作打造HELLO KITTY聯名系列。（圖／品牌提供）

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既然是以「樂園」為主題，遊樂園中常見的摩天倫、旋轉咖啡杯、爆米花等，都成了HELLO KITTY玩耍的場景，當她們變身耳環時，當然也是100分的萌。

▲BONNY＆READXHello Kitty。（圖／BONNY＆READ提供）

▲BONNY＆READXHello Kitty。（圖／BONNY＆READ提供）

▲BONNY＆READXHello Kitty。（圖／BONNY＆READ提供）

▲BONNY＆READXHello Kitty。（圖／BONNY＆READ提供）

▲BONNY＆READXHello Kitty。（圖／BONNY＆READ提供）

▲樂園耳環組（針／夾兩式），NT$1,650元。（圖／品牌提供）

▲BONNY＆READXHello Kitty。（圖／BONNY＆READ提供）

▲嘉年華垂墜耳環（針／夾兩式），售價NT$550元。（圖／品牌提供）

關鍵字：

BONNY＆READ, ANNA SUI, 滿心, 飾品, 配件, 情人節, 七夕情人節, 2019七夕, 2019七夕情人節
fashion.net

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