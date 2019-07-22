fb ig video ETtoday search mobile

唇彩老是愛掉色？提升唇妝持久度3大關鍵　彩妝師：蜜粉很有用！

> >

▲提升唇妝持久度3關鍵　蜜粉也有用。（圖／翻攝IG）

▲許多女生愛擦唇膏，但時常遇到掉色、斑駁的問題。(圖／翻攝IG@hara3m)

記者張毓容／綜合報導

唇妝之於現在的女生而言絕對是不可或缺的，就算沒畫眼妝，也一定要擦個唇彩帶出好氣色，但一定很多人也都有碰到唇妝不持久的問題。喝飲料也掉色，吃個點心就斑駁，有時就算不吃不喝過了半天，唇妝也離家出走，時不時要補擦唇膏，真的好麻煩。

針對如何讓唇妝不易脫落，彩妝師提點，其實只要選用一支有持色效果的唇彩，再搭配下面3個讓唇妝持久度更升級的小技巧，再也不用煩惱唇彩掉色問題。

▲提升唇妝持久度3關鍵　蜜粉也有用。（圖／翻攝IG）

▲上唇彩前別忘了先擦掉多餘的護唇膏。(圖／翻攝IG@Narsissist)

1.妝前護唇品要先擦掉
 其實現在很多女生都知道，畫唇妝前要先上護唇產品，幫助平滑、滋潤雙唇，才不容易起死皮、有乾紋，但也有人就是因為護唇膏而導致唇彩容易脫落。關鍵就在於上唇彩前要記得先將多餘、沒被唇吸收的護唇膏擦掉，再上唇彩！如果沒先處理，護唇膏的油脂殘留於唇上，會使唇彩不容易附著，當然就會容易脫妝。

2.彩妝師祕技：雙層塗抹法
 大部分女生上唇彩，就是直接將唇彩塗上唇，塗滿就結束，但其實很多彩妝師還會多做後面兩個步驟，讓唇彩變得更飽和，也更持妝。這個簡單小技巧這樣做：先薄塗完一層唇彩後，拿一張面紙放於唇上，用手輕壓面紙撫過整個嘴唇，有點像壓掉表面的光感和不吃色的部分，然後再塗上一層唇彩，唇彩就會更飽和顯色，也更持久。

▲提升唇妝持久度3關鍵　蜜粉也有用。（圖／翻攝IG）

▲蜜粉也可以用來讓唇彩更持久。(圖／翻攝IG@Narsissist)

3.加上蜜粉定妝
 還有彩妝師透露，蜜粉不只能幫大面積的底妝定妝，同樣也能用在唇妝上，只要使用很少量的蜜粉輕輕掃過唇部，就能幫助唇妝更持久，也可以拿張衛生紙覆蓋在唇上，隔著面紙用刷具輕拍上蜜粉即可。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

唇彩, 唇妝, 掉色, 脫妝, 斑駁, 持久, 持妝, 持色
fashion.net

熱門文章

志玲姊姊婚後首度曝光「玩很大」濕身狂舞

試・開箱／BALENCIAGA「手機包」大到能裝水

HOT・Stuff／張鈞甯拎「仙女色」鎖頭包

Virgil Abloh出新招！到LV網站免費玩復古遊戲

馬卡龍球鞋7選　Reebok夕陽漸層超美

試・開箱／莓果奶茶老爹鞋太燒

Stella McCartney大聲對披頭四老爸說愛

這條項鍊像被暴風席捲過！　Chaumet捕捉天空變幻之美

香奈兒玉手霜即將推出新版！「黑色款」8月中上市

「被炸雞耽誤」的肯德基推出桶裝月餅！

ET Fashion

推薦閱讀

無痛減肥！3個月「默默少2公斤」　專家：在特定時間喝水就能減重

小紅書7日減肥食譜全攻略　網紅循環吃90天減20公斤

簡單3動作在家也能瘦大腿、消水腫！「這招」連志玲姊姊都每天做

奧斯塔羅12星座一周運勢0722-0728　金牛自信心爆棚、牡羊別買樂透 開架粉底、唇膏通通200元有找！女孩們快來「美妝特賣會」囤貨，根本月底救星 牡羊愛遷怒、處女玩失蹤！5星座男熱戀後「真實面目」好嚇人 陳妍希公開私下消水腫秘訣！每天都要泡澡排毒、絕對不吃「這個」 美容專家：維持「3個」保養好習慣，否則30歲後膚質一落千丈 超豪華船屋現身！　要價1.6億元「漂移豪宅」住遊艇不委屈 喬治王子穿Nike迎六歲生日　燦爛大笑露缺牙

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面