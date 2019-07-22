卡爾拉格斐生前告別作！香奈兒「水晶纜車包」透明玻璃、手寫COCO好夢幻

▲香奈兒秋冬高級時裝系列。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

永遠的時尚大帝卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）逝世近半年，依舊留給世人無數念想。在2019-20香奈兒（CHANEL）秋冬高級時裝系列中，蘊含老佛爺生前最後的設計，以靜謐山村為靈感，呈現溫暖而奇幻的構想，將品牌經典的中性風格和女性靈魂拿捏的恰到好處。更值得一提的就屬白色水晶鑲飾纜車造型硬殼包，透明材質以及雪橇設計，完美實現女孩夢幻風。

▲卡爾拉格斐生前最後設計登場。（圖／品牌提供）

「時尚會變遷，不過風格會永恆。」就如同可可香奈兒女士所說的，香奈兒的斜紋軟呢永遠是不敗經典，此次化作千鳥格紋、蘇格蘭格紋、大方塊格紋、紛飛雪花的圖騰。冬日織物上則有著人字紋或仿羔羊皮毛織品效果，上衣則以縫線飾邊與菱格紋壓紋裝飾。斜紋軟呢套裝以高腰長褲，搭配圖紋成套的寬版長大衣展現出陽剛帥氣特質。

▲老佛爺生前最愛模特卡拉迪樂芬妮開場。（圖／品牌提供）

在大秀開場的部分，也由老佛爺生前最寵愛的模特卡拉迪樂芬妮（Cara Delevingne），演繹千鳥格大衣和蕾絲剪裁的獨特領口設計，將卡爾拉格斐帥氣以及柔美的靈魂延續下去。然而陽剛特質的背後，卻又蘊含許多雪地浪漫主義。宛如第二層肌膚般的貼身上衣，裙子與洋裝採用白色雪紡布料，有著冬日裡滑雪場與雙C Logo纜車印花，高領或荷葉邊款式，隨著身體姿態擺動飄揚。

▲香奈兒秋冬時裝詮釋雪地中的高級時尚 。（圖／品牌提供）

另外，像是大型羊毛披肩，帶有領片和圓領邊的洋裝，雪花般飾邊蕾絲裙子，以及綢緞白色燕尾服，也呈現獨特浪漫幻想。將「雪球」幻化成禮服，裙子與洋裝上布滿雪紡紗和羽毛，胸前以白色和金色樹酯玻璃飾片刺繡展現雪花紛落，層次堆疊中精湛細膩的工藝表露無遺。

▲19系列包款米黑色千鳥格斜紋軟呢，NT$159,300。（圖／品牌提供）

本次秋冬高級時裝系列的亮點包款，就屬卡爾參與設計的全新19系列包款，集結2.55、11.12的經典元素，包含皮穿鍊與金屬鍊細節，並加入皮穿鍊雙C鎖扣成為亮點，是香奈兒下一個新經典包款。

▲白色水晶鑲飾纜車造型硬殼包，NT$722,500。（圖／品牌提供）

同樣在配件方面，造型硬殼包也相當搶手，以雪地中的可愛纜車為靈感，側面還設計出小巧的雪橇造型，仿佛透明玻璃一般，一眼就能看見包內的物品，無疑是現在最夯的透明包款。另外，香奈兒LOGO還巧妙設計成窗面霧氣的手寫效果，在各個細節都體現出品牌的迷人設計。

在 Instagram 查看這則貼文 ET FASHION（@et.fashion）分享的貼文 於 PDT 2019 年 7月 月 22 日 上午 4:42 張貼

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