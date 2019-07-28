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完妝後噴一下，再熱都不脫妝！最有效的9款「定妝噴霧」清單在這裡

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身處在亞熱帶氣候，要讓底妝持久服貼絕對要下功夫！除了蜜粉可以幫忙，別忘了「定妝噴霧」這個好東西！完妝之後噴一下，除了可以緩解粉感太重的問題，還可以讓底妝更穩固的服貼肌膚上，減少出油脫妝的機率，更可以增加光澤感與保濕度，本次搜羅市面上大受好評的幾個選項，一起來看看！

1.讓油肌忍不住膜拜的控油救世主

SHU UEMURA秒定妝控油噴霧，NT$1,200

「這瓶讓我知道什麼叫做控油噴霧」，這瓶控油噴霧的好不言而喻，在PTT被網友推到爆，就連詢問控油蜜粉都有人推薦這款秒定妝控油噴霧，雖然噴霧水柱較大，但只要用了它就再也不怕台灣的酷暑了，除了控油效果出眾外，也有很好的定妝效果，能讓底妝一整天牢牢地待在肌膚上，像是剛化好妝一樣。

2.代購圈最火定妝噴霧

Urban Decay控油定妝噴霧，USD$33，約NT$1,023

Urban Decay絕對是定妝噴霧界的翹楚，細緻的噴霧可以均勻灑落在臉上，確保每一寸肌膚都覆蓋了保護層，跑趴必備、表演揮灑汗水也不怕，就連韓國女星CL也讚不絕口！也有出小容量版本，在外面隨可以補噴！

3.一瓶抵多瓶，每個步驟都噴一下，妝效更加分

MAC活力水噴霧FIX+，NT$900

MAC的明星商品，多種用法、隨心所欲，可以拿來當妝前打底，妝後定妝能讓皮膚看起來超有光澤，瞬間補水，也可以拿來沾濕刷具，使用沾濕過後的刷具上眼影，讓眼影的光澤還有飽和度up up！

4.名媛飽水肌的秘密

YSL名模肌密保濕持妝噴霧，NT$1,700

獨家磁吸般的吸附功能，牢牢抓住粉底打造超貼底妝，妝前跟妝後都可以使用，保濕效果好，隨身攜帶一瓶在身上，每一次噴完都能擁有像名媛一樣的水嫩肌～

5.清新如玫瑰花束，顏質最高的定妝噴霧

CALRINS玫瑰精萃定妝噴霧，NT$1,050

擁有香水般的玫瑰色典雅外型，具備清爽保濕效果，用來定妝可以讓皮膚透出微微光澤，大馬士革玫瑰與葡萄柚的清新香氣，加上配方蘊含蘆薈及尿囊素，瞬間滋潤紓緩肌膚，療癒人心～

6.銷售冠軍，升級回歸

MAKE UP FOR EVER超光肌活氧水-激活版，NT$1,000

MUF經典商品稱霸大陸、韓國市占率， 2019年夏季，將經典明星商品「超光肌活氧水」全面升級為「超光肌活氧水-激活版」，無酒精、不黏膩，加強保濕與清新氣味，讓肌膚保鮮，在妝前、妝中重複噴灑，搭配底妝堆疊，創造透亮又緊密的正宗韓式無瑕肌！

7.舒緩不刺激，溫柔保護層

OFRA專業保濕定妝噴霧，NT$690



超保水無酒精配方，噴灑在肌膚表面形成一層隱形保護膜，擁有豐富的蘆薈、洋甘菊萃取精華，以及維他命E成份，讓肌膚及彩妝遠離空氣污染、氣溫變化和過敏原等來自外在環境的傷害

8.保濕鎖水，整天都閃耀動人

Beautyblender，NT$1,090

獨特上下雙層液態設計，使用前須充分搖勻，即可同時提供乾燥的肌膚適度的潤澤保濕及定妝功效，或是搭配美妝蛋使用，噴灑於美妝蛋或是吸油補妝海綿表面後再於臉部輕彈，幫助妝容恢復服貼完整

9.學生完全可以負擔，狂噴不心疼

NYX專業後台霧感定妝噴霧，NT$420

平價定妝噴霧中最受歡迎的非NYX莫屬，根據自己喜歡的妝感，可以選擇霧感定妝噴霧，或是光感定妝噴霧，可以延緩出油時間，雖然妝感相對專櫃來說沒有那麼細緻，但以這個價位來說算是CP值非常高的一款！

文／Harper's BAZAAR　圖／INSTAGRAM@YSLBEAUTY、@KIYASE.SHIHO、@MACCOSMETICSKOREA、@SHUMUERA、@NYXCOSMETICS_TAIWAN、@BEATYBLENDERI、@MAKEUPFOREVERTW、@CLARINSOFFICIAL

＊本文由 Harper's BAZAAR Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊
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關鍵字：

Harpers BAZAAR, 彩妝, 美妝, 定妝噴霧
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