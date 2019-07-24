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PUMA潑漆宇宙鞋變身銀河系 把NASA紅藍標誌穿腳上

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▲▼PUMA。（圖／PUMA提供）

實習記者邱宜佳／台北報導

今年（2019）乘著人類登月50周年之際，知名運動品牌PUMA改造人氣鞋款RS–X，推出PUMA Space Explorer Pack 「星際崛起」系列，將NASA標誌的紅、藍概念，以及未來感的銀色加入設計中，鞋子彷彿成了宇宙星船，準備開啟神秘太空之旅。

▲▼PUMA。（圖／PUMA提供）

▲PUMA Space Explorer Pack 系列加上NASA紅藍元素，十分吸睛。（圖／品牌提供）

系列中RS 9.8 Space Agency鞋款以白色為底，鞋舌以網面材質打造，與普通鞋款不同的是，整雙鞋面採用荔枝皮革，更提升質感。鞋側後方印上NASA字樣，搭配銀面色塊點綴，就像是太空中閃耀的星星般。 

▲▼PUMA。（圖／PUMA提供）

▲▼PUMA。（圖／PUMA提供）

▲PUMA RS 9.8 Space Agency，售價NT$3,380元。（圖／品牌提供）

另一款，PUMA Cell Alien Agency承接九零年代復古鞋型，以全黑網眼鞋配上PUMA基本彎刀Logo，鞋底採用Cell氣墊緩震結構以電鍍虹彩增加亮點，整體舒服又百搭。為了增加獨特性，鞋側噴灑NASA紅藍噴漆，打造銀河星系之感，穿個簡單的白色長襪，街頭時尚已經完成一大半。

▲▼PUMA。（圖／PUMA提供）

▲PUMA Cell Alien Agency，售價NT$4,380元。（圖／品牌提供）

最後，此系列重頭戲PUMA RS-X Space Agency限量鞋款，鞋面以銀灰網眼包覆，鞋側前方有兩個紅塊點綴，像是外星人的眼睛一般，富有科技未來的感覺。鞋舌印製RS-X字樣，傳達著保留經典鞋型外，PUMA同時也勇於創新，挖掘時尚新領域。

▲▼PUMA。（圖／PUMA提供）

▲PUMA RSX Space Agency，售價NT$4,280元。（圖／品牌提供）

不只鞋款，PUMA Space Explorer Pack也推出服飾，短袖T-Shirt以紅、白、黑為基底，印有NASA logo及太空地球圖；連帽長袖T-Shirt則以撞色幾何拼接為主要設計，簡約又百搭。

▲▼PUMA。（圖／PUMA提供）

▲PUMA Space Agency短袖T-Shirt，售價NT$1,380元；長袖連帽T-Shirt，售價NT$2,480元。（圖／品牌提供）

▲▼PUMA。（圖／PUMA提供）

▲連帽T-Shirt紅藍撞色拼接，簡單又有型。（圖／品牌提供）

關鍵字：

PUMA, NASA, 運動鞋, 登月
fashion.net

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