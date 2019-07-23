PONY帆布鞋刷上珍珠貝殼光　夢幻「獨角獸色」簡直少女心爆發

▲經典帆布高筒設計加上珠光鞋頭，超級浪漫。（圖／品牌提供）



實習記者邱宜佳／台北報導

美式運動品牌PONY「Shooter」鞋款，以其經典V型logo出名。今年夏天（2019）以高筒帆布鞋為主打，還推出夢幻獨角獸色系，包含最百搭的減齡少女粉、愛麗絲藍、世外桃源綠、珠光粉霧白，根本就是七夕情人節禮物的浪漫首選，讓沒有伴的人也大喊「好想談戀愛阿！」。

▲PONY Shooter高筒鞋，可愛又粉嫩。（圖／品牌提供）

PONY此次保留其最原始的帆布鞋面外，也改造成窄楦鞋型，更能貼近少女風格；鞋面選用相同顏色一體成型，運用染色技術將珠光渲染在鞋側及鞋頭，散發貝殼光，簡直超夢幻！

獨角獸色總共四款，每雙都有其獨特個性。首先，減齡少女粉適合可愛風女孩，氣質的粉色，展現青春氣息，穿上它讓妳桃花滿滿。再來，愛麗絲藍其實就是有名的湖水綠，看膩白帆布鞋，想要來點不一樣，絕對不能錯過它。

▲減齡少女粉走可愛公主風，售價NT$1,680元。（圖／品牌提供）

▲愛麗絲藍為有氣質的湖水綠，售價NT$1,680元。（圖／品牌提供）

世外桃源綠給人格外平和的感覺，比其他鞋款顏色來的低調，適合知性文靜的女孩來擁有它！最後，珠光粉霧白是此系列最安全的款式，搭配撞色糖果襪，能凸顯其甜美的設計，清爽搭配，給人完美印象。

▲世外桃源綠整體十分淡雅，售價NT$1,680元。（圖／品牌提供）

▲珠光粉霧白搭配撞色襪，超百搭，售價NT$1,680元。（圖／品牌提供）