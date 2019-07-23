fb ig video ETtoday search mobile

適合亞洲人的混血妝！美妝大神Pony列5大重點　白色眼線很重要

> >

▲美妝大神Pony列5重點教你畫混血顏。（圖／翻攝IG）

▲美妝大神Pony的日常妝容就是標準混血妝。(圖／翻攝Pony IG &小紅書，以下同)

記者張毓容／台北報導

許多人都很嚮往女星Angelababy、迪麗熱巴那猶如混血兒的精緻五官和立體輪廓，雖然我們沒有天生的混血顏，但至少可以靠彩妝達成！韓國美妝大神Pony點出5大重點手把手教你，利用一點歐美妝技巧就能畫出混血感妝容，秒變精緻美顏。

1.拉長眉型+畫眉峰

眉毛要畫出眉峰，而且長度要畫的稍微長一些，這樣的眉毛在比例上還有修飾臉型的效果，尤其是圓臉。

▲美妝大神Pony列5重點教你畫混血顏。（圖／翻攝IG）

▲Pony指出打亮不一定要用打亮粉，也可利用比膚色亮的遮瑕來提亮。

2.提亮和修容不能少

想要有混血精緻感，輪廓立體度很重要，所以提亮和修容千萬不能省。可以用比膚色亮一色的遮瑕在眼下三角區域和臉中T區做提亮，顴骨下方、下顎和鼻樑則以比膚色深兩色的陰影色做修容，陰影色要記得帶到眼窩，可以加深五官輪廓，視覺上看起來更立體。

▲美妝大神Pony列5重點教你畫混血顏。（圖／翻攝IG）

▲Pony提醒眼影進量選擇霧面質地，更能打造深邃感。

3.眼影盡量用霧面色

除了修容、打亮外，眼影的部分也是重點。Pony建議除了眼頭的提亮外，其他盡量使用霧面質地，更能打造出深邃的眼妝，尤其珠光色對於容易泡泡眼的女生更要慎選。

Pony也示範了偽混血感的眼妝基本畫法：
（1）首先用較淺的底色刷滿整個眼窩到眉骨處，範圍要大，但顏色要淡。
（2）用細一點的刷子沾取濃一點眼彩當主色，沿著雙眼摺到眼凹的位置加深輪廓，並帶到下眼瞼3/4處。
（3）用小刷子沾取深色眼影在上下眼尾畫個小V。
（4）最後用帶點珠光的亮淺色點畫眼頭，會有開眼角的效果。

4.白色下眼線&假睫毛

畫完眼影後，針對眼線和睫毛Pony大神也提醒，光是畫上黑色內眼線和上揚外眼線還不夠，記得要用白色眼線畫下眼瞼，更有放大雙眼的效果；而歐美妝的睫毛存在感都很強烈，最好也貼上假睫毛增加份量。

▲美妝大神Pony列5重點教你畫混血顏。（圖／翻攝IG）

▲選用裸色系霧面唇彩更能打造歐美妝風格。

5.霧面裸色唇彩

最後，唇彩的部分，歐美妝比較流行霧面唇妝，色調則是偏裸色，選一支適合自己膚色色調的裸色霧面唇彩就OK，像是Pony喜歡用帶點土色調的粉裸色，並稍微塗的超過唇周一點，打造性感豐唇。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

Pony, 朴惠敏, 美妝大神, 南韓, 彩妝, 部落客, 彩妝部落客, 技巧, 混血妝, 歐美妝, 立體
fashion.net

熱門文章

香奈兒「水晶纜車包」透明玻璃有霧氣、手寫COCO好夢幻

志玲姊姊婚後首度曝光「玩很大」濕身狂舞

試・開箱／MK推坑七夕塗鴉包　CECE內建7口袋適合「整理控」

賈姬生前收希臘船王歐納西斯珠寶　呼應人類登月大事件

陳庭妮素顏也發光　全靠這招和「爸媽給的禮物」

HOT・Stuff／張鈞甯拎「仙女色」鎖頭包

Virgil Abloh出新招！到LV網站免費玩復古遊戲

馬卡龍球鞋7選　Reebok夕陽漸層超美

這條項鍊像被暴風席捲過！　Chaumet捕捉天空變幻之美

「被炸雞耽誤」的肯德基推出桶裝月餅！

ET Fashion

推薦閱讀

牡羊愛遷怒、處女玩失蹤！5星座男熱戀後「真實面目」好嚇人

「五分褲」正夯！推4種時髦搭配法　擺脫大媽感

水象星座向你表白的前兆！巨蟹用盡全力　營造浪漫氛圍直逼求婚

瘦不下來原來和「朋友」有關！美國研究證實：肥胖會傳染 研究發現：每天少吃一碗白飯能讓身體更健康！改善睡眠、體力更好 無痛減肥！3個月「默默少2公斤」　專家：在特定時間喝水就能減重 漂亮女孩都有的臉部黃金比例公式　快來看看你也有「美人角」嗎？ 10種女性反感「大叔行為」你中了嗎？　有這些習慣長再帥都沒女友 簡單3動作在家也能瘦大腿、消水腫！「這招」連志玲姊姊都每天做 陳妍希公開私下消水腫秘訣！每天都要泡澡排毒、絕對不吃「這個」

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面