fb ig video ETtoday search mobile

外食族必讀！邢菲教你怎麼吃得飽還能減脂　

> >

外食族減肥真的困難重重，高油、高熱量的外賣不說，晚上再跟朋友續攤吃個宵夜，肚子上的肥油是越累積越多！邢菲分享，吃的飽飲食技巧，跟著做讓你簡單吃、快快瘦！

▲邢菲減肥。（圖／美人圈）

＃肉可以吃，但不吃過量

雖然說肉是很好的蛋白質來源，但對於外食族的人來說，肉類料理往往過於加工，不論是油炸還是過度的調味，都會讓減肥期間不知不覺攝取過多熱量。

▲邢菲減肥。（圖／美人圈）

邢菲分享，減肥時間會大量攝取蔬菜、減少肉食品，因此喜歡選擇蘑菇、香菇這類口感像肉的蔬菜來代替肉料理。這對於外食族來說，其實也很容易執行，我們只需跟老闆說把便當主菜換青菜即可，吃起來很是省錢沒負擔。

▲邢菲減肥。（圖／美人圈）

＃不隨便碰米飯，非不得已五穀雜糧代替白米飯

別誤會，這可不是完全不碰澱粉的做法唷！不碰白米飯、白麵包等主食的做法，主要是避免直接、大量地攝取碳水化合物，而是改由其他較原始的食材中攝取，好比說玉米、紅薯紫薯等等。

▲邢菲減肥。（圖／美人圈）

＃餐間肚子餓，喝碗蘿蔔湯吧！

邢菲表示，如果正餐後若肚子還是空蕩蕩、沒有飽，那就喝碗蘿蔔湯吧！蘿蔔熱量低、脂肪含量少，而清湯品能快速增加飽足感。外食族若找不到爽口的清湯，也可以買杯無糖綠茶或是原味氣泡水來減少飢餓感，低熱量怎麼喝都不怕胖！

▲邢菲減肥。（圖／美人圈）

＃點心吃水煮花椰菜

晚上肚子餓想吃宵夜？吃下肚今天的努力就前功盡棄啦！邢菲說，如果真的很餓、很嘴饞食，燙一碗花椰菜、拌一點蠔油來吃，會是不錯的解饞選擇。花椰菜其實是減肥時期很棒的夥伴，它每100公克熱量僅約是白米飯的1／8，不只無負擔、有飽足感，還能多補充蔬菜膳食纖維。

▲邢菲減肥。（圖／美人圈）

文／美人圈　圖／翻攝自微博@邢菲、小紅書@邢菲fair、@小妖、@阿蒙超爱喝酸奶、@菜罐子装肉、IG@vegiehead

【延伸閱讀】

用對方式瘦更快！韓國網美教練公開不同類型的大腿瘦身法，加碼分享骨盆矯正運動(beauty美人圈)

韓網爆紅「10天骨盆矯正挑戰」！網美教練公開2分鐘骨盆矯正運動，骨盆歪斜、假胯寬改善有感(beauty美人圈)

超簡單睡前瘦腿運動，躺著也能瘦出筆直筷子腿，姊就是要任性躺著瘦！(beauty美人圈)

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

減肥, 瘦身, 邢菲, 外食
fashion.net

熱門文章

Kate Spade邀女孩們走進衣櫥玩遊戲　打好牌靠「黑桃包」

GAP X 蔡依林「怪美的」！玫瑰少年、龍蝦腦公　6款設計包起來

東京奧運開幕倒數　歐米茄紀念錶、熱賣紀念品曝光

周興哲私下超浪漫！羞認「好男友」封號　七夕送這雙鞋最加分

正式跟IG按讚數說再見！官方宣佈7國「隱藏愛心」

亮･珠寶／凱莉王妃也迷四葉草珠寶　梵克雅寶成幸運貼身物

網美熱店進駐信義區空橋　炸魚啤酒Ｘ漸層茶飲路邊就遇到

珍奶、小籠包都在上面，契爾氏愛台灣限量系列來了

香奈兒「水晶纜車包」透明玻璃有霧氣、手寫COCO好夢幻

不燒腦穿衣法　日系質感服玩輕鬆混搭、套了就能出門

ET Fashion

推薦閱讀

反差超大！最悶騷星座Top 4　巨蟹假乖乖牌、第一名可悶可嗨收放自如

酒鬼必備！「膠囊烈酒機」讓你在家喝到超過30種風味，濃淡自己調

影／正式跟IG按讚數說再見！官方宣佈7國「隱藏愛心」　僅發文者看得到

太善良、隨和並非好事！5種「過度退讓」會讓心生病 「正確走路」比跑步燃脂效果好　該怎麼做大公開 男友快看！「超好哄」5大星座女　帶射手吃一頓、演偶像劇搞定雙魚 外媒認證Angelababy「機場時尚大師」　網球裙露細腿逆齡成18歲女大生 史上「最難約」星座Top 4 ！天蠍人群恐懼症、第一名是個傳說 放假就感冒，因為你壓力太大了！　專家教「從心排毒」找回快樂 別再見色忘友！結婚仍會孤獨終老　日社會學家「飯友比床伴更重要」

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面