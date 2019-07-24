fb ig video ETtoday search mobile

2019韓劇女主爆款髮型圖鑑：申敏兒幹練C字短髮、林秀晶娃娃長髮最受歡迎

> >

2019上半年不少韓劇討論度都很高，其中的女主角髮型更是讓韓妞常常截圖去髮廊，今天就一起看看2019有哪些韓網討論度很高的女主髮型，最近有換髮型的打算的話，就可以參考一下！

▲韓劇髮型。（圖／美人圈）

＃《輔佐官》申敏兒：精明幹練的C字短髮

申敏兒（正名：新慜娥）在新劇《輔佐官》中飾演律師、國會議員，是個非常精明感戀的女強人類型，這顆C字短髮沒有多餘的捲度，非常俐落有型，很適合角色形象、也跳脫申敏兒以往給人的甜美氛圍！

▲韓劇髮型。（圖／美人圈）

這頭短髮幾乎沒有層次，微微亂翹的髮尾顯的很隨興，也很修飾臉型！另外平時也不用特別的吹整技巧，對於短髮新手來說很推薦！

▲韓劇髮型。（圖／美人圈）

＃《請輸入檢索詞WWW》林秀晶：娃娃瀏海弱化強勢印象

林秀晶在韓劇《請輸入檢索詞WWW》中的角色也滿幹練的，但是配上一頭娃娃瀏海，反而讓她看起來更逆齡、更有無辜感！

▲韓劇髮型。（圖／美人圈）

也不要有留瀏海就是裝嫩、不成熟的印象，看看秀晶小姐姐就知道了，放下捲髮的話會比較可愛浪漫、綁起頭髮又可以很精明幹練，瀏海也可以氣場外露！

▲韓劇髮型。（圖／美人圈）

>>同款髮型：《羅曼史是別冊附錄》李娜英

另外同款的髮型，李娜英在韓劇《羅曼史是別冊附錄》也有剪過，今年真的有很多姐姐們紛紛都剪了瀏海呢！不過李娜英的髮型整體長度約落在胸下、髮色也比較淺，要捲不捲的捲度也比林秀晶更多了隨興感。

▲韓劇髮型。（圖／美人圈）

＃《請輸入檢索詞WWW》李多熙：帥氣俐落的長直髮

長直髮以前可能會覺得清湯掛麵、學生頭，但是今年卻捲土重來、時髦的不得了！看看李多熙在《請輸入檢索詞WWW》的髮型就知道了，幾乎沒有任何捲度、連髮根也沒有刻意吹蓬，平時吹整只要注意用髮油帶出光澤、避免毛躁即可，一頭又長又直的頭髮非常俐落有範！

▲韓劇髮型。（圖／美人圈）

想要避免清湯掛麵的話，可以再髮尾打一點層次、降低厚重感喔！

＃《她的私生活》朴敏英：大勢層次剪髮型

朴敏英帶起的這款層次剪髮型，說是2019上半年最大勢的髮型也不為過！臉頰旁的層次碎髮，不僅有修飾臉型的效果，還可以綁馬尾或是包包頭收短、變成中長髮的感覺，可以隨心情變化兩款造型。

▲韓劇髮型。（圖／美人圈）

＃《春夜》、《耀眼》韓志旼：更顯逆齡的空氣瀏海短髮

從2019年初引發話題的神劇《耀眼》到最近的《春夜》，展現吃了防腐劑般的童顏外貌，韓志旼除了更新顏值之外、不變的就是這顆超減齡的短髮！髮尾稍微厚一些、加上可愛的瀏海，讓整個人顯得更逆齡，即使演出大學生的角色也無違和！

▲韓劇髮型。（圖／美人圈）

＃《觸及真心》劉寅娜：氣場全開的大旁分長髮

劉寅娜在《觸及真心》中本來就是演一位女明星，多數時候都是留著這頭長直髮，雖然沒有捲度、跟剛剛的李多熙款非常類似，但是透過淺髮色、無辜的妝容，顯得更為柔和、但又自帶氣場！

▲韓劇髮型。（圖／美人圈）

長直髮的話，也可以塞耳後、配上今年大紅的髮夾造型，會非常有造型！

▲韓劇髮型。（圖／美人圈）

只要用電棒稍微上一點捲度，整個女明星的霸氣就出來了！舉手投足都有種撫媚的感覺、女人味十足！

▲韓劇髮型。（圖／美人圈）

文／美人圈　圖／翻攝自jtbc 보좌관、tvN、MBC、머니투데이、YOOINNA_YGOFFICIAL、IG@dahee0315、@rachel_mypark

【延伸閱讀】

泰迪捲out！2019「可卡捲」才是趨勢～韓妞用這4款髮型搭，加碼捲髮整理技巧！(beauty美人圈)

「不用漂」髮色再回歸！6款染髮免漂髮、各膚色都顯白的氣質「＃深髮色」推薦！(beauty美人圈)

短髮綁不起來？特搜髮型師技巧，短髮也能綁馬尾、包包頭，脖子後面超清爽！(beauty美人圈)

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

韓劇, 髮型, 女主, 申敏兒, 林秀晶
fashion.net

熱門文章

香奈兒「水晶纜車包」透明玻璃有霧氣、手寫COCO好夢幻

志玲姊姊婚後首度曝光「玩很大」濕身狂舞

試・開箱／MK推坑七夕塗鴉包　CECE內建7口袋適合「整理控」

賈姬生前收希臘船王歐納西斯珠寶　呼應人類登月大事件

陳庭妮素顏也發光　全靠這招和「爸媽給的禮物」

HOT・Stuff／張鈞甯拎「仙女色」鎖頭包

Virgil Abloh出新招！到LV網站免費玩復古遊戲

馬卡龍球鞋7選　Reebok夕陽漸層超美

這條項鍊像被暴風席捲過！　Chaumet捕捉天空變幻之美

「被炸雞耽誤」的肯德基推出桶裝月餅！

ET Fashion

推薦閱讀

最會戴著面具生活的3大星座！巨蟹怕受傷　Top 1連自己都不懂

牡羊愛遷怒、處女玩失蹤！5星座男熱戀後「真實面目」好嚇人

女星親試「16：8斷食法」瘦一圈！營養師：這幾種人不適合

安格斯12星座一周運勢7/22-7/28　處女看緊荷包、雙魚面臨被劈腿 2019韓劇女主爆款髮型圖鑑：申敏兒幹練C字短髮、林秀晶娃娃長髮最受歡迎 「國際唇膏日」彩妝品牌大推優惠活動！兩件8折、熱賣唇膏免費送 「有快樂的老婆，才有美麗的生活」蔡詩芸與王陽明17句甜膩膩愛情語錄 10種女性反感「大叔行為」你中了嗎？　有這些習慣長再帥都沒女友 瘦不下來原來和「朋友」有關！美國研究證實：肥胖會傳染 想刮走大家的錢？LV推出要價30萬的高級風箏　網友：飛走就好笑了

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面