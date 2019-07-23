安格斯12星座一周運勢7/22-7/28　處女看緊荷包、雙魚面臨被劈腿

牡羊 3.21~4.20

承接上週延續的運勢，本週熾熱的天氣型態與逆行效應仍不打算放過羊座，此時工作上受到連連考驗，會有許多需要花時間、精力完成的任務要你一肩扛下，事情又多又繁瑣，很可能會因此手忙腳亂，建議你事情再亂也記得要按部就班一件一件來，與其窮緊張大動肝火，不如沈穩面對。桃花運正在逐步上揚，算是本週單身羊的小亮點。

金牛 4.21~5.20

性格中富含大量緩慢元素的金牛，遇到很多事都後知後覺來不及變通，而這週你的缺點更將反映在各方面的生活上，特別是工作中因為太拘泥於某些原則，以致於表現得有些吃力不討好；感情缺乏一點創意和厚臉皮，總是收到好人卡後就全面放棄，建議你有時心放寬一點反而能有著歪打正著，為自己來點無心插柳柳成蔭的驚喜吧！

雙子 5.21~6.20

炎炎夏日熾熱的燃燒著雙子的荷爾蒙，本週的你對事業雖忙，但可阻擋不了你對愛情的渴望，尤其對於有心上人的雙子，最近開始蠢蠢欲動，想對心儀的他告白或採取行動，只是計劃太多、設定太多，反而顯得猶疑不定。其實在暑期開心的度假氛圍下，你的愛情運勢會愈來愈好，不妨大膽一點，也許對方也正期待著你也不一定。

巨蟹 6.21~7.21

太陽的守護光環在週間離開後，蟹座將面臨的是家庭關係的盤整，這週的你與家人相處的愈融洽，愈能帶旺其它方面的運勢，但相反的，如果與家人有什麼誤會或不快，這段時間將是彼此擦槍走火的高峰期，只要誤會冰釋，就能找回一家人過去相處的默契。愛情運勢會漸漸回溫，雖然你並不積極，但此時機會還是很多。

獅子 7.22~8.22

這週間得到太陽的加持，獅子本週甚至連接下來幾週運氣都將飛高高，工作上的際遇甚上，職場不乏看重你的貴人，讓你本週不知不覺有些趾高氣昂了起來，一直隱藏著的毒舌習慣很可能重出江湖，講話開始東刺一下西諷一點，俗話說有一好沒兩好，建議獅子還是要收起你的鋒芒，以免小人眼紅把你推向本週顧人怨TOP1喔。

處女 8.23~9.22

本週處女座的判斷受到水逆影響，得當心一些失誤，或做出後悔莫及的選擇。要特別留意與金錢有關的紛爭，這時間很容易衝動花費，得看緊自己的荷包！愛情機會不能算是沒有，但是可惜被動的處女座總是想得比較多，此時雖然桃花源源而來，但如果不能當機立斷，愛情緣份很可能就在再看看、再等等的想法中，一溜煙的跑掉。

天秤 9.23~10.22

在好友死黨或同事小圈圈中很活躍的天秤，本週一反常態，呈現出有點懶散的狀況，對出門玩耍這件事也沒有太大的興趣，只愛躲在家裡頭上網聊天看影片，其實暑假裡天秤運勢的發展重點會鎖定在網路上，有機會認識新網友，甚至可能發展成情人，工作上拜水星攪和之賜表現平平，沒有消息就是好消息。

天蠍 10.23~11.22

天蠍本週除了忙碌外，好運壞運紛呈，特別是感情上，單身者出現新的感情機會，不論是工作上相熟，或是原本的知己好友，身旁將有想要照顧你或是追求你的對象，有機會開啟新的感情關係。工作上此時顯得特別容易受到外界的影響，他人的意見或是要求都會給你帶來壓力，但只要能堅定自己的方向，這些壓力也都會變成助力！

射手 11.23~12.21

大熱天也燙走了射手在職場上的大半熱情，本週的你滿腦子只想著度假、海灘與死黨的旅遊計畫，不過你這週的人際運勢有愈來愈好的趨勢，比起之前的處處犯小人的狀況改善了很多，許多與朋友之間的誤會和不開心都慢慢的化解，連帶著單身者還能透過朋友牽線讓感情更進一步，算是因禍得福。

魔羯 12.22~1.19

如果這個夏天能認真確立未來的目標，對魔羯座來說將會意義重大，尤其是在讀書和充實自我方面，由於行星的逆行考驗為你帶來不同的心理衝擊，也讓魔羯更理性的對現況有著不同的思考與行動，接下來魔羯座在課業或工作上會有不錯的表現，所以趁著本週穩穩的把底子打下，靜靜等待一飛沖天的氣勢。

水瓶 1.20~2.18

本週間隨著太陽的移位，水瓶也得含淚和小確幸揮別，運勢從高潮連連走入了平靜，不過由於你生活作息良好，整個人都顯得神清氣爽，即使工作、人際方面還是有些眉眉角角容易與人擦槍走火，不過只要表現出你的知性、大器的形象與認真態度，就能避開很多是非，工作上頗有逢凶化吉的好運氣，感情上有著心意相通的默契。

雙魚 2.19~3.20

承接著上週的運勢表現，魚兒的愛情在未來的一週將出現許多高低起伏，甚至面臨一些戲劇化的變化，例如劈腿或被劈，喜歡上不該喜歡的對象，好友介入感情中等等，這對於天生就比較容易受傷的雙魚座來說，想不為愛傷神都難，所幸此時也是你工作起飛期，不如收拾起感情的傷懷，化悲憤為力量向錢進。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● 【星星教授安格斯2019/7/22-7/28星座運勢】巨蟹和家人關係更融洽、處女看緊荷包別衝動購物、天秤有機會發展網戀！

● 雖然知道要愛自己，但真的很難啊！最難愛自己的四大星座，你上榜了嗎？

● 【星星教授安格斯2019/7/15-7/21星座運勢】雙子上司緣大增、射手工作人際挑戰多、水瓶小確幸連連～