國民老婆新垣結衣：「比起愛情，實現夢想更重要」　曝另一半要接受她這個怪癖

2012年《Legal High》以及2016年的《月薪嬌妻》，讓她衝破事業高峰，雖然扮演著不同角色，不管是清新或是單純的氣質，新垣結衣總是能在那樣的氛圍裡，找到自己最好的位置，兀自散發出討人喜歡的魅力。

在 Instagram 查看這則貼文 新垣結衣 Aragaki Yui（@aragakiyui_fanspage）分享的貼文 於 PDT 2018 年 10月 月 24 日 下午 11:37 張貼

以169公分身高，對於亞洲女孩來說已經是非常高挑的了，高中時以模特兒事業出道，2001年時已經在雜誌圈小有名氣，2005年開始接演電視劇，在往後的十幾年中，逐漸奠定了自己在影劇圈的地位，那種清新可人的氣質，大概沒有哪位女演員可以與她相提並論。

在 Instagram 查看這則貼文 新垣結衣 Aragaki Yui（@aragakiyui_fanspage）分享的貼文 於 PST 2019 年 2月 月 4 日 下午 8:10 張貼

日本網路票選「平成最強美女演員」排行第二的她，成為了30代女星的代表號，這些票選除了選顏值、氣質之外，更多的是她在公眾視角上給人的印象，過去新垣結衣在接受採訪時曾經表示，對於事業與愛情的看法，她認為比起談感情，實現自己的夢想更是人生的一大要事，也更希望另一半能夠支持自己的夢想。

而談起婚姻感情，她對於理想型的定義並非外表，而是希望對方能夠忍受她愛睡覺的怪癖，她說自己真的很愛睡覺，休息的時候如果沒有重要的事，她寧願待在家睡覺，如果每天都能讓她睡三次回籠覺，那就真的太棒了。這樣可愛的說法，或許只適用在國民老婆的身上吧！

在 Instagram 查看這則貼文 新垣結衣 Aragaki Yui（@aragakiyui_fanspage）分享的貼文 於 PST 2018 年 12月 月 5 日 上午 6:41 張貼

在2018年兩部作品包含電視《無法成為野獸的我們》、《空中急診英雄》播出上檔後，目前尚未有新作消息的她，相信很多粉絲都在期待她的新戲，且讓我們拭目以待吧~

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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