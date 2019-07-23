fb ig video ETtoday search mobile

出油扁塌OUT！做好頭髮養護「4步驟」，養成女星仙氣髮

> >

▲▼秀髮養護4步驟。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲時隔多年再推海鹽舒緩潤髮凝露，讓招牌海鹽系列變得更完整。（圖／品牌提供、翻攝自IG/christopherobinparis，以下同)

記者曾怡嘉 / 綜合報導

昨晚才洗髮，今早又狂冒油，我們總在意臉部肌膚，但卻忘了頭皮也是肌膚一部分，也該被認真照料。頭皮養護做好，不僅能擁有健康髮絲，隨手一撥就能擁有女星般仙氣秀髮。

▲▼秀髮養護4步驟。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲清潔和修護交給Christophe Robin。

說到夏季頭皮養護，就不能漏掉Christophe Robin的海鹽舒緩頭皮潔淨霜，不只在各大髮品賞屢屢獲獎，更是頭皮市場的熱銷之冠。經過多年研發，潔淨霜終於推出姊妹品-海鹽舒緩潤髮凝露，兩者互搭幫助頭皮深層清潔，並在髮絲養護中獲得完美平衡。

▲▼秀髮養護4步驟。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲每天梳頭才能擁有健康頭皮。

日常生活中要如何落實頭皮與頭髮清潔呢？即使每天洗髮，像是油脂、其他分泌物總容易殘留在頭皮毛孔上，導致頭皮發癢，甚至造成落髮問題，做好以下清潔保養4步驟，就能獲得清新活力秀髮。

1.促進循環

洗髮前，建議先用梳子按摩頭皮，藉由這個動作幫助梳去頭髮髒污，更能有效促進頭皮血液循環。

2.清潔頭皮

將頭髮沖濕之後，先別急著清洗髮絲，要知道頭皮是臉部肌膚的延伸，也該每週清潔大掃除一次，藉由頭皮專用清潔產品將髒污和老廢角質去除，徹底清潔油脂髒污，讓頭皮深呼吸。

3.清潔髮絲

做好頭皮清潔之後，接著再針對髮絲來清潔洗淨，首先先將洗髮精在手心上搓出泡抹，抹在頭皮和髮絲上，切勿直接將洗髮精倒在頭皮，可能會因為濃度太高而刺激，造成敏感不適問題。


4.保濕潤髮

清潔步驟做足後，藉由深度保濕產品幫助重拾髮絲生命力，這個步驟能迅速讓乾荒髮絲喝保水分，讓秀髮光澤又充滿彈性。

▲▼秀髮養護4步驟。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲Christophe Robin 海鹽舒緩潤髮凝露，250ml，1,260元。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

fashion.net

熱門文章

香奈兒「水晶纜車包」透明玻璃有霧氣、手寫COCO好夢幻

志玲姊姊婚後首度曝光「玩很大」濕身狂舞

試・開箱／MK推坑七夕塗鴉包　CECE內建7口袋適合「整理控」

賈姬生前收希臘船王歐納西斯珠寶　呼應人類登月大事件

陳庭妮素顏也發光　全靠這招和「爸媽給的禮物」

HOT・Stuff／張鈞甯拎「仙女色」鎖頭包

Virgil Abloh出新招！到LV網站免費玩復古遊戲

馬卡龍球鞋7選　Reebok夕陽漸層超美

這條項鍊像被暴風席捲過！　Chaumet捕捉天空變幻之美

「被炸雞耽誤」的肯德基推出桶裝月餅！

ET Fashion

推薦閱讀

牡羊愛遷怒、處女玩失蹤！5星座男熱戀後「真實面目」好嚇人

「五分褲」正夯！推4種時髦搭配法　擺脫大媽感

水象星座向你表白的前兆！巨蟹用盡全力　營造浪漫氛圍直逼求婚

瘦不下來原來和「朋友」有關！美國研究證實：肥胖會傳染 10種女性反感「大叔行為」你中了嗎？　有這些習慣長再帥都沒女友 研究發現：每天少吃一碗白飯能讓身體更健康！改善睡眠、體力更好 無痛減肥！3個月「默默少2公斤」　專家：在特定時間喝水就能減重 漂亮女孩都有的臉部黃金比例公式　快來看看你也有「美人角」嗎？ 簡單3動作在家也能瘦大腿、消水腫！「這招」連志玲姊姊都每天做 蔡依林炫馬甲線不夠　雷朋大墨鏡也搶鏡

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面