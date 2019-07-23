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Selina買包包這樣背裝俏麗　大嘆「想抓住青春的尾巴」

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▲Selina挺愛牌透露想買包送自己當情人節禮物。（影／記者鮑璿安攝）

記者張妤瑄／台北報導

Selina（任家萱）今（7／23）力挺愛牌TOD’S秋冬系列發表會，搶先逛新一季作品，也透露出席活動的穿搭心機，大推身上的膠底豆豆高筒靴，她讚「鞋頭皮革材質硬挺，穿上後腿形看起來又細又直！」

▲TODS 2019秋冬系列 。（圖／TODS提供）

▲Selina穿2019秋冬秀款軍裝外套，搭配Micro D-Styling 皮革手提包（NT$48,000元） 。（圖／品牌提供）

Selina自爆是New Joy系列包款的粉絲，夾層多、又能放得下水壺，直立式的設計，一目瞭然，對她而言很實用，已經擁有兩種尺寸，透露夏天又入手小尺寸的白色款，斜背很俏麗青春，但隨後話鋒一轉，「想抓住青春的尾巴」。

另外，Selina也對搭配的D-Styling Micro微型包一見鍾情，「小已經不夠，Micro更可愛」，透露平常會配合包的大小更改必帶物品，比方說只會帶紙鈔不帶零錢，還笑說出門買東西還可以霸氣的說「不用找零！」

▲TODS 2019秋冬系列 。（圖／TODS提供）

▲TODS 2019秋冬系列 。（圖／TODS提供）

▲D-Styling今年重回舞台，秋冬並推出Micro微型尺寸，讓Selina一見鍾情。（圖／品牌提供）

Selina一見鍾情的D-Styling包款，是TOD’S秋冬女士系列主打款，重新詮釋經典，在皮革上大作文章，採用三色皮革拼接運用色階變化，帶出趣味氣息，加上包身輪廓有如一隻「蝴蝶」，更有著翩然而生的靈動優雅。女鞋則強打「膠底豆豆款」，包含平底樂福鞋、高筒靴、短筒靴等，營造中性帥氣感。

▲TODS 2019秋冬系列 。（圖／TODS提供）

▲TODS 2019秋冬系列 。（圖／TODS提供）

▲（依序為）動物圖騰金屬飾釦膠底樂福鞋（NT32,300元）、豆豆裝飾細節黑色皮革裸靴（NT$28,500元）。（圖／品牌提供）

七夕情人節即將到來，問單身中的Selina有沒有曾經收過什麼印象深刻的禮物？她說：「我曾經收過一台汽車⋯導航系統，很實用，但有點哭笑不得。」她分享過去開車時，曾要開去內湖練團室時，一路開到深坑去，讓身為大路癡的她直接崩潰大哭。但她開玩笑說：「希望以後收到一台汽車，不用導航沒關係！」

▲TODS 2019秋冬系列 。（圖／TODS提供）

▲Selina印象中最深刻的情人節禮物是導航儀。（圖／品牌提供）

父親節緊接在情人節後，孝順的Selina也當場看好要立刻買下手的男鞋No_Code #3，認為很適合當任爸的戰鞋，透露「任媽腳程比任爸好，買雙好鞋可以讓兩老攜手到處去玩」，不過她也說因為買高單價的禮物，已有心理準備又要先被任爸唸一波了。她大喊，希望任爸能了解「接收的藝術」，因為禮物都蘊含了女兒滿滿的情跟愛！

▲TODS 2019秋冬系列 。（圖／TODS提供）

▲No_Code異材質撞色休閒鞋，售價NT$25,300元。（圖／品牌提供）

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