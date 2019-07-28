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天氣太熱背什麼都不對！盤點5款托特包　時尚滿分拎著就走

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編輯／Duke　圖／翻攝自Dior、The RealReal、SSENSE、END

相信各位已被這個炎炎夏日折磨許久，然而，這種天氣不論是帶後背包、小包或是腰包都還是很熱，不過，如果是托特包就沒有這個問題，並且也能讓各位有更好的時尚完成度，所以下方便推薦5個品牌的托特包，讓各位能有一個清涼的夏天。

1.Dior

Dior的托特包雖然要價不斐，但Oblique系列卻是值得入手的包款，除了有顯眼的緹花外表以外，還有大大的「CHRISTIAN DIOR」字樣增加品牌辨識度，絕對是男、女生都適合的樣式，售價為美金2,700元（約台幣84,000元）。

▲托特包推薦。（圖／翻攝自Dior、The RealReal、SSENSE、END）

▲托特包推薦。（圖／翻攝自Dior、The RealReal、SSENSE、END）

2.Goyard

比LV（Louis Vuitton）還早創立的Goyard，也是個質感一流的品牌，而Goyard的經典樣式則是以「Y」字滿版的設計為主，並分為一般色與特殊色，其中，這款托特包整體採用帆布材質，並搭配皮革製的手提帶，襯托出超高質感，售價為美金1,795元（約台幣56,000元）。

▲托特包推薦。（圖／翻攝自Dior、The RealReal、SSENSE、END）

▲托特包推薦。（圖／翻攝自Dior、The RealReal、SSENSE、END）

3.Gucci

Gucci的經典緹花帆布包款，對許多人都有著巨大的吸引力，而今天要推薦的正是此系列的托特包，不同的是，這款的設計雖採用緹花帆布，但還有於正面與側邊加入棕色皮革以及綠紅相間條紋，創造濃厚的復古感，售價為美金1,490元（約台幣46,000元）。

▲托特包推薦。（圖／翻攝自Dior、The RealReal、SSENSE、END）

▲托特包推薦。（圖／翻攝自Dior、The RealReal、SSENSE、END）

4.A-COLD-WALL

來自英國的A-COLD-WALL是一個不容忽視的品牌，而整體的風格也走工業風，幾乎被譽為是下一個Off-White，其中，此款由A-COLD-WALL推出的托特包，以仿舊的工業氛圍打造，並配合不修邊與染色的設計，突出了主理人Samuel Ross對當代男裝的未來主義風格，售價為美金299元（約台幣9,000元）。

▲托特包推薦。（圖／翻攝自Dior、The RealReal、SSENSE、END）

▲托特包推薦。（圖／翻攝自Dior、The RealReal、SSENSE、END）

5.Saturdays NYC

Saturdays NYC顧名思義來自紐約，並以造型實用、簡約以及耐看聞名全球，所以整體的設計都會較樸素，其中，此款托特包以堅固的帆布材質打造，並印上「Saturdays New York City」的字樣，售價為美金59元（約台幣1,800元）。

▲托特包推薦。（圖／翻攝自Dior、The RealReal、SSENSE、END）

▲托特包推薦。（圖／翻攝自Dior、The RealReal、SSENSE、END）

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關鍵字：

托特包, Dior, Oblique, Goyard, LV, Gucci, A-COLD-WALL, SaturdaysNYC
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