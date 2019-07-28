fb ig video ETtoday search mobile

Tag姐妹團購！日本「猛男筷架」超逼真　六塊腹肌光看就流口水

> >

編輯／Ann 圖／翻攝自推特斉藤幸延@Yoshinobu Saito

有肌肉猛男陪你吃飯，相信是不少姐妹的夢想。現在一名來自日本的設計師幫你圓夢，推出一系列「肌肉猛男筷架」，超養眼線條，用筷子巧妙遮住重點部位，只是網友也議論，到底是吃飯還是吃它啦！

▲肌肉男筷架。（圖／翻攝自推特）

▲肌肉男筷架。（圖／翻攝自推特）

▲肌肉男筷架。（圖／翻攝自推特）

▲「肌肉猛男筷架」採用3D列印超逼真。（圖／翻攝自推特）

來自日本的藝術家斉藤幸延，本身就是一位肌肉猛男，也因為對線條的迷戀，讓他運用3D技術列印出許多縮小版的「肌肉猛男」，而他們採用了仰臥起坐的姿勢，為的就是讓你放上筷子。

▲肌肉男筷架。（圖／翻攝自推特）

▲肌肉男筷架。（圖／翻攝自推特）

▲「肌肉猛男筷架」正面背面都結實。（圖／翻攝自推特）

仔細一看，就能發現，這些猛男們的肌肉線條相當逼真，就連腹肌也多達6塊，連帶胸肌、背肌每一處部位都十分緊實發達，可以說是不少女孩的夢幻天菜。除此之外，也提供了多種色澤，包括古銅色、銀色、肉色等，絕對能讓你滿意。當你把筷子放上時，就會發現猛男們繼續用緊繃的姿勢支撐，就好像花了很大力氣舉起筷子一般，是相當有趣的設計。

相信姐妹們使用這款「肌肉猛男筷架」吃飯，絕對每一餐都笑開花。而斉藤幸延將作品發佈上推特之後，也立即引起了廣大迴響。不過目前暫未對外販售，喜歡的姐妹們還是再耐心等候吧。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

肌肉, 猛男, 筷架, 天菜, 必買, 男神, 斉藤幸延, Yoshinobu Saito, 推特
fashion.net

熱門文章

Kate Spade邀女孩們走進衣櫥玩遊戲　打好牌靠「黑桃包」

GAP X 蔡依林「怪美的」！玫瑰少年、龍蝦腦公　6款設計包起來

東京奧運開幕倒數　歐米茄紀念錶、熱賣紀念品曝光

周興哲私下超浪漫！羞認「好男友」封號　七夕送這雙鞋最加分

正式跟IG按讚數說再見！官方宣佈7國「隱藏愛心」

亮･珠寶／凱莉王妃也迷四葉草珠寶　梵克雅寶成幸運貼身物

網美熱店進駐信義區空橋　炸魚啤酒Ｘ漸層茶飲路邊就遇到

珍奶、小籠包都在上面，契爾氏愛台灣限量系列來了

香奈兒「水晶纜車包」透明玻璃有霧氣、手寫COCO好夢幻

不燒腦穿衣法　日系質感服玩輕鬆混搭、套了就能出門

ET Fashion

推薦閱讀

奧斯塔羅12星座一周運勢0729-0804　巨蟹有幸運女神眷顧、獅子要懂得拒絕誘惑

愛喝咖啡、湯為主食！揭開韓妞吃不胖的「3個」飲食習慣

4種彩妝品正確試用法讓你不再買地雷！粉底直接塗臉上、眼線畫S看分岔

比膚質更重要！4大「膚況」清潔秘訣　皮膚科醫師：隨時調整洗臉方式 2019年正夯6款「橘色系」髮色　泫雅這款超顯白，染完顏值大加分 Tag姐妹團購！日本「猛男筷架」超逼真　六塊腹肌光看就流口水 台灣也有日本超瘋的「珍珠料理」　這七款必吃，藏在流沙包裡爆漿超驚喜 國民老婆新垣結衣：「比起愛情，實現夢想更重要」　曝另一半要接受她這個怪癖 影／正式跟IG按讚數說再見！官方宣佈7國「隱藏愛心」　僅發文者看得到 侯佩岑微露蠻腰耍辣　肩上破30萬的小包才是亮點

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面