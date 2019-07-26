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酒鬼必備！「膠囊烈酒機」讓你在家喝到超過30種風味，濃淡自己調

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編輯／JJ　圖／翻攝自Smart Spirits、雀巢

一般人的家中很難擺放體積較大的咖啡機，有時也想要換換口味，美式、拿鐵、義式濃縮，為滿足多種需求，這種將原料包裝在膠囊中的「膠囊咖啡」也已問世許久，但是你知道除了咖啡之外，烈酒也能做成「膠囊烈酒」嗎？科技公司Smart Spirits推出了「膠囊烈酒機」，讓你一機在家就能喝到各種風味的烈酒！

▲膠囊烈酒機。（圖／翻攝自Smart Spirits）

▲膠囊烈酒機。（圖／翻攝自Smart Spirits）

▲像是上圖這台雀巢ESPERTA星球機就能沖煮出多種咖啡，還有與星巴克合作的咖啡膠囊系列。

Smart Spirits推出的這台「膠囊烈酒機」，原理就像是膠囊咖啡一樣，利用各種膠囊，只用一台機器就可以做出各種風味的烈酒，喜歡喝酒的朋友也免去了在家擺放一面牆基酒的麻煩，非常方便又省空間！

▲膠囊烈酒機。（圖／翻攝自Smart Spirits）

▲膠囊烈酒機。（圖／翻攝自Smart Spirits）

這台機器會將「中性烈酒」（歐洲穀物製成的中性酒精）＋「水」（用來調整風味和濃度）＋「風味膠囊」來調配出各種烈酒的味道，使用的是獨特的Taste Of膠囊，多達32種帶有不同烈酒風味的膠囊，包括威士忌、琴酒、龍舌蘭、伏特加等等。

▲膠囊烈酒機。（圖／翻攝自Smart Spirits）

▲膠囊烈酒機。（圖／翻攝自Smart Spirits）

操作方面非常簡單，只要下載APP，用機器的藍芽與手機連線，就能透過手機簡單設置，也能夠進階調配，還能自己控制酒精濃度，自己喜歡的口味自己調整，超級客製化～「膠囊烈酒機」預計於2019年9月在歐美各國地區陸續上市，售價部分則有待官網釋出。

▲膠囊烈酒機。（圖／翻攝自Smart Spirits）

雖然這並不是真正釀造出來的酒，只是擁有很接近味道的「風味酒」，舌頭比較靈敏、講求年分、廠牌的朋友可能就要多考慮，但是平常在家中和親朋好友喝一杯，有一台能製作各種烈酒的機器，豈不是太方便了嗎？

▲膠囊烈酒機。（圖／翻攝自Smart Spirits）

★《ETtoday新聞雲》提醒您：未成年請勿飲酒。飲酒過量，有害健康。喝酒不開車，開車不喝酒。

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關鍵字：

膠囊烈酒, 膠囊, 膠囊烈酒機, Smart Spirits
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