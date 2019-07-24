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肌膚厭世神救援！就是靠多一招#星光瓶　光速有感放大10倍美肌力

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時尚中心／綜合報導

你今天厭世嗎？每天上班、看老闆臉色、跟男友吵架........每天都好厭世！你知道其實這些日常累積的壓力，不僅讓你心情厭世，連肌膚都開始厭世，對任何保養都無感！更別提空污、3c商品過度使用，肌膚真是一天比一天厭世啊～想解決保養無感、卡關，就在保養步驟中多一招！

歐舒丹 。（圖／品牌提供）

▲基礎保養前先擦上『前導型精華』打通基底，增加後續保養的效果（圖／資料照，以下同）

無感保養多一瓶大不同
歐舒丹前導＃星光瓶 重啟肌膚好心情，光速幫肌膚重新開肌
好膚質是靠認真保養來的，解決無感保養最有效的，就是基礎保養前先擦上『前導型精華』打通基底，增加後續保養的效果。最近許多網紅推薦的歐舒丹光萃肌活露，有成千顆閃閃發亮的光微導晶球，透過晶透瓶身，就像是普羅旺斯的繁星點點，因此又有＃星光瓶 的暱稱。這瓶星光瓶不僅長相漂亮，更擁有強大前導力，每瓶都含了3300顆包覆珍貴蠟菊精華油的光微導晶球，快速為肌膚打通關，讓後續保養提高美肌力，光速破解卡關無感的保養效果。

歐舒丹 。（圖／品牌提供）

三大天然植萃精華
一抹美肌力立即倍速放大
歐舒丹光萃肌活露蘊含能舒緩並穩定膚況的馬鬱蘭和千日菊精萃，閃閃發亮的光微導晶球，更完美封存了不凋花蠟菊的活性，每次按壓，即刻釋放活性，感受最新鮮天然植萃精華帶來的抗老能量，重啟自我修護力，瞬效將疲憊歸零，暢通後續保養渠道，突破保養瓶頸，再也不會有用了很多保養品卻完全無感的問題，三種天然植萃的加乘，完美提升肌膚彈力、支撐力以及防禦力，這就是網路無負評歐舒丹光萃肌活露讓人忍不住回購的原因。

歐舒丹 。（圖／品牌提供）

水感清爽質地＋獨特植萃香味
為肌膚淨化舒壓 完全透亮
星光瓶的質地是屬於水感精華，完全沒有油膩感，按壓在手上會看到漂亮的光微導晶球漂浮在精華液中，輕輕推開，感受光微導晶球一顆顆釋出金黃蠟菊能量，輕輕在臉上推抹開來並稍微按摩一下，就能立即感受到肌膚的水感和透亮完全不同，堪稱神級保養。

歐舒丹 。（圖／品牌提供）

多這一步重現發光美肌
立即為厭世肌開機
每天在清潔後第一步使用光萃肌活露，夜間透過修復淨化，讓肌膚疲憊歸零；白天使用，讓肌膚變得平滑柔嫩更能幫助上妝後的服貼度。偷偷公開一個美肌小技巧，輕抹在肌膚上後，以指腹畫圓的方式輕輕按壓幾分鐘，不僅促進吸收滲透，經過按摩肌膚的發光感會更明顯。清除肌膚的疲勞，各種惱人膚況自然迎刃而解，不用再開大量濾鏡外掛，也可以輕輕鬆鬆擁有水感透亮美肌，重啟肌底，定格年輕！

歐舒丹 。（圖／品牌提供）


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關鍵字：

星光瓶, 歐舒丹
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