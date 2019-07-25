Dappei／機車族必須知道！5招挽救被安全帽壓壞的髮型

文字。 圖片／Dappei

摩托車在台灣是非常普遍的交通工具，代步方便，卻存在許多風險，例如大家常說的「肉包鐵」，或者在嚴峻的天氣裡穿梭街頭，忍受寒風刺骨、烈日曝曬，根本是一種酷刑！

在悶熱的日子裡還有一件令人感到困擾的事，那便是完美地戴上安全帽，在抵達目的地後脫下來卻面目全非！出門前精心打理的髮型被壓扁、頭皮濕黏、髮尾變成難解的結，讓人一秒崩潰，如果你也是有相同煩惱的機車族，不能不知道以下挽救「安全帽破壞髮型」的五個小技巧！

1. 隨身攜帶乾洗髮

在高溫的天氣裡戴安全帽彷彿在為頭皮做三溫暖，若路程比較長，拿下來不僅會因流汗而濕黏，更可怕的是頭皮異味、搔癢，還有彷彿剛跑完馬拉松的狼狽外貌！既然沒辦法原地立刻洗頭，隨身攜帶乾洗髮產品可以急救這樣的窘境。

2. 分線換邊分

扁塌的頭頂也是戴安全帽的一大困擾，可以在戴上安全帽前將頭髮分線分至與平常相反的一邊，在脫下安全帽時再撥回來，讓髮型不至於扁得無藥可救。

3. 將頭髮紮起

騎車時任由髮絲隨風飄揚是超級傷髪質的一件事，其實頭髮、頭皮也會需要防曬，如果不想到達目的地後整個人變炸毛的金毛獅王，髮尾打結到想哭，請將頭髮紮起來，切記要鬆鬆地紮，絕對不能綁太緊，頭髮夠長甚至可以塞到衣領裡。短頭髮也可以將髮尾用髮夾收起來，以免脫下安全帽後變成名符其實的安全帽頭。

4.能捲就捲、能蓬就蓬！

既然都知道會戴上一頂壓扁髮型的帽子了，在出門前做造型時就秉持著浮誇的「能多捲就多捲、能多蓬鬆就多蓬鬆」，脫下安全帽之後，與重力對抗完的頭髮剛剛好！

5. 安全帽定期清洗

安全帽每天戴，內襯一定要定期清洗，才不會越來越髒，在不知不覺中不只殘害了髮型，更成為殘害頭皮健康的兇手。

Dappei 結語：

精心打理好的頭髮，一戴上安全帽立刻變成白費工夫，破壞的不只是髮型，還有心情啊！在戴安全帽之前與之後不妨多這幾個步驟，或許能讓髮型不崩毀得那麼嚴重！

文字編輯：zoey

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