fb ig video ETtoday search mobile

Dappei／機車族必須知道！5招挽救被安全帽壓壞的髮型

Dappei 搭配 - 高質感服飾穿搭網 Dappei 搭配 - 高質感服飾穿搭網

創立於2013年，為台灣獨有結合穿搭、社群以及媒體平台。「服裝穿著需要..

> >

拿下安全帽瞬間崩潰？挽救「安全帽破壞髮型」五招，機車族必須知道！

文字。 圖片／Dappei

摩托車在台灣是非常普遍的交通工具，代步方便，卻存在許多風險，例如大家常說的「肉包鐵」，或者在嚴峻的天氣裡穿梭街頭，忍受寒風刺骨、烈日曝曬，根本是一種酷刑！

在悶熱的日子裡還有一件令人感到困擾的事，那便是完美地戴上安全帽，在抵達目的地後脫下來卻面目全非！出門前精心打理的髮型被壓扁、頭皮濕黏、髮尾變成難解的結，讓人一秒崩潰，如果你也是有相同煩惱的機車族，不能不知道以下挽救「安全帽破壞髮型」的五個小技巧！

拿下安全帽瞬間崩潰？挽救「安全帽破壞髮型」五招，機車族必須知道！

1. 隨身攜帶乾洗髮

在高溫的天氣裡戴安全帽彷彿在為頭皮做三溫暖，若路程比較長，拿下來不僅會因流汗而濕黏，更可怕的是頭皮異味、搔癢，還有彷彿剛跑完馬拉松的狼狽外貌！既然沒辦法原地立刻洗頭，隨身攜帶乾洗髮產品可以急救這樣的窘境。

拿下安全帽瞬間崩潰？挽救「安全帽破壞髮型」五招，機車族必須知道！

2. 分線換邊分

扁塌的頭頂也是戴安全帽的一大困擾，可以在戴上安全帽前將頭髮分線分至與平常相反的一邊，在脫下安全帽時再撥回來，讓髮型不至於扁得無藥可救。

拿下安全帽瞬間崩潰？挽救「安全帽破壞髮型」五招，機車族必須知道！

3. 將頭髮紮起

騎車時任由髮絲隨風飄揚是超級傷髪質的一件事，其實頭髮、頭皮也會需要防曬，如果不想到達目的地後整個人變炸毛的金毛獅王，髮尾打結到想哭，請將頭髮紮起來，切記要鬆鬆地紮，絕對不能綁太緊，頭髮夠長甚至可以塞到衣領裡。短頭髮也可以將髮尾用髮夾收起來，以免脫下安全帽後變成名符其實的安全帽頭。

拿下安全帽瞬間崩潰？挽救「安全帽破壞髮型」五招，機車族必須知道！

4.能捲就捲、能蓬就蓬！

既然都知道會戴上一頂壓扁髮型的帽子了，在出門前做造型時就秉持著浮誇的「能多捲就多捲、能多蓬鬆就多蓬鬆」，脫下安全帽之後，與重力對抗完的頭髮剛剛好！

拿下安全帽瞬間崩潰？挽救「安全帽破壞髮型」五招，機車族必須知道！

5. 安全帽定期清洗

安全帽每天戴，內襯一定要定期清洗，才不會越來越髒，在不知不覺中不只殘害了髮型，更成為殘害頭皮健康的兇手。

拿下安全帽瞬間崩潰？挽救「安全帽破壞髮型」五招，機車族必須知道！

Dappei 結語：

精心打理好的頭髮，一戴上安全帽立刻變成白費工夫，破壞的不只是髮型，還有心情啊！在戴安全帽之前與之後不妨多這幾個步驟，或許能讓髮型不崩毀得那麼嚴重！

文字編輯：zoey

Dappei

https://dappei.com/

關鍵字：

Dappei, 髮型, 頭髮, 安全帽, 夏天, 夏季, 出油, 出汗
fashion.net

熱門文章

香奈兒「水晶纜車包」透明玻璃有霧氣、手寫COCO好夢幻

志玲姊姊婚後首度曝光「玩很大」濕身狂舞

試・開箱／MK推坑七夕塗鴉包　CECE內建7口袋適合「整理控」

賈姬生前收希臘船王歐納西斯珠寶　呼應人類登月大事件

陳庭妮素顏也發光　全靠這招和「爸媽給的禮物」

HOT・Stuff／張鈞甯拎「仙女色」鎖頭包

Virgil Abloh出新招！到LV網站免費玩復古遊戲

馬卡龍球鞋7選　Reebok夕陽漸層超美

這條項鍊像被暴風席捲過！　Chaumet捕捉天空變幻之美

「被炸雞耽誤」的肯德基推出桶裝月餅！

ET Fashion

推薦閱讀

影／正式跟IG按讚數說再見！官方宣佈7國「隱藏愛心」　僅發文者看得到

事業心「比男生還強」的4大星座女！摩羯吃苦耐勞、惹到天蠍一定輸

Kate Spade邀女孩們走進衣櫥玩遊戲　打好牌靠「黑桃包」

鐵粉必收藏！珍奶、小籠包都在上面，契爾氏愛台灣限量系列來了 史上「最難約」星座Top 4 ！天蠍人群恐懼症、第一名是個傳說 錯誤卸妝更傷臉！不同膚質的卸妝品挑選法則　敏弱肌要少用油 Dappei／機車族必須知道！5招挽救被安全帽壓壞的髮型 跟朋友出遊拍照沒靈感？幽默團體照POSE大合輯　下次就這樣拍 「國際唇膏日」彩妝品牌大推優惠活動！兩件8折、熱賣唇膏免費送 「5個」保養神器讓男友帥一波！男神養成計畫現在啟動

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面