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日妞隨便拿一咖「編織包」就成亮眼焦點　絕對是本季時髦指標

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▲編織包。（圖／FACY 提供）

想要打扮出時髦的衣著感，身上沒有幾個相當具季節性代表元素怎麼可以。善用重點流行單品就能為難以穿搭出區別感的夏天穿搭，輕鬆變身成讓人過目難忘的品味造型。

▲編織包。（圖／FACY 提供）

編織是每逢春夏一定會被再次被運用於穿搭之中的材質之一，而今年夏天這波編織風格單品有更受注目的趨勢。觀察日本女生最近的造型，大多數都少不了拿上一只編織包。海島氛圍的編織包款不管搭配休閒服裝，還是俐落的都會感衣裝都很合適。參考以下穿搭示範，找出最適合你的編織包造型吧。

輕鬆休閒 X 編織包

▲編織包。（圖／FACY 提供）

＃LOOK 1

簡單的 T-shirt 搭配上棉麻寬褲，輕鬆的衣著印象似乎讓炎夏也舒服了起來。再搭配上編織包款，讓清爽的氛圍從裡到外都散發出來。

▲編織包。（圖／FACY 提供）

＃LOOK 2

相當快速就能打理好造型的 one-piece 是不少女生的夏日衣著首選，但一不小心就會太像家居服總是讓人困擾。不妨就搭配上竹編包，利用編織材質休閒的情調提升整體的完整度吧。

▲編織包。（圖／FACY 提供）

＃LOOK 3

如何將高休閒感的夏天衣著穿出個性印象？全黑的造型就是穿搭訣竅。但配件上也不能忽略的流行元素，選擇編織包款作為手拿包就能讓人感受到出眾的衣著品味。

▲編織包。（圖／FACY 提供）

＃LOOK 4

總給人休閒街頭印象的丹寧單品，以裙裝呈現時反而讓女人味更有好感度。若想讓服裝更有拉近距離的效果時，搭配上輕鬆感滿分的編織包會是不錯的選擇。

洗鍊氣質 X 編織包

▲編織包。（圖／FACY 提供）

＃LOOK 1

淑女感的造型不見得只能搭配皮製包款才合適，利用編織材質的包款來打造休閒的高雅印象也不失一個理想的穿搭方式。

▲編織包。（圖／FACY 提供）


＃LOOK 2

時髦的緞面質料連身褲流露出濃濃的時尚感，再選擇編織材質的包包以及涼鞋呼應夏日季節感，給人些許風格衝突的搭配印象更能讓人過目難忘。

▲編織包。（圖／FACY 提供）

＃LOOK 3

以合身上衣搭配飄逸感的裙裝讓好氣質難以隱藏，若想為這樣的造型增添些許休閒感，利用編織包款一同搭配就沒問題了。

▲編織包。（圖／FACY 提供）

＃LOOK 4

想穿出與眾不同的大人感造型，於夏季時期利用編織包款就能完成有著海島感覺的洗鍊裝扮。上品的服裝風格讓編織包款背起來能不失貴氣感，卻有著別與以往的衣著氛圍。

Photo : BAYCREW'S

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關鍵字：

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