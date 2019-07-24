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開架唇彩熱賣色Top 5大公開！全球斷貨王是這支「鮮榨玫瑰色」

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斷貨王是這支！開架唇彩熱賣色Top 5（圖／品牌提供、翻攝IG）

▲紅好一陣子的玫瑰色、吃土奶茶依舊是金夏最流行的唇色。（圖／翻攝IG@tickinaway'、@hua_xi1521）

記者張毓容／綜合報導

說到唇妝流行色，紅了好一陣子的「鮮榨玫瑰」、「吃土奶茶」這兩種色調依舊很夯，更是今夏必備的大勢色。這兩種色調不僅長年熱賣，在開架唇彩銷售排行榜上也幾乎是霸屏般的存在，像是西班牙平價彩妝品牌3INA，賣翻全球的「#114溫柔小姊姊色」就是透潤質地的酒釀玫瑰色，而同樣在熱賣榜前五名內的「#418無花果奶茶」就是氣質滿分、任何人都能駕馭的微土奶茶色。還在猶豫夏天唇彩要補貨哪一色的人，快來看看開架唇彩熱賣Top 5有哪些吧！

Top 1：光感潤唇蜜#114
說到熱賣冠軍，毫無疑問當然是一登台就狂賣到缺貨的「溫柔小姊姊色」#114。榮登全球最夯斷貨熱賣王的「光感潤唇蜜」，潤透質地一抹雙唇就水光乍現，擁有超美鏡面光澤卻一點也不黏膩。除了溫柔小姐姐色，日常百搭MLBB粉膚色「#111奶茶裸粉」和冷調藕粉色「#112木玫瑰」，也是台灣熱銷榜上有名、網友大推的斬男必備色。

斷貨王是這支！開架唇彩熱賣色Top 5（圖／品牌提供、翻攝IG）

▲3INA 光感潤唇蜜，#114，NT$390。(圖／品牌提供、翻攝IG@yiyixu_0516)

Top 2：超印色染唇釉#505
網友口碑熱推的「超印色染唇釉」，突破霧面唇彩乾燥的印象，保濕卻有顯色持久的霧面效果，乳霜般質地輕抹好推勻，上唇瞬間轉化成柔霧妝感，飽和顯色度能完美遮蓋唇色。

斷貨王是這支！開架唇彩熱賣色Top 5（圖／品牌提供、翻攝IG）

▲3INA 超印色染唇釉，#505，NT$430。（圖／品牌提供）

Top 3：豐俏嘟唇筆#112
一度缺貨的熱賣黑馬「豐俏嘟唇筆」，有別於一般唇筆的乾澀筆觸，滑潤細緻質地，完全不用擔心乾裂，一筆就能輕鬆打造立體嘟唇。最熱賣色號是擦上立馬顯白的#112蕃茄玫瑰。

斷貨王是這支！開架唇彩熱賣色Top 5（圖／品牌提供、翻攝IG）

▲3INA 豐俏嘟唇筆，#112，NT$390。（圖／品牌提供）

Top 4：Fun肆玩色唇膏#533
主打可以隨心搭配自己喜歡的唇膏顏色和唇盒的「FUN肆玩色唇膏」，一推出就把許多人燒得體無完膚，主打色「#533太妃糖紅茶」是韓妞正在瘋的微土暖橘色，一推出就賣到擠進熱賣排行Top 5以內。

斷貨王是這支！開架唇彩熱賣色Top 5（圖／品牌提供、翻攝IG）

▲3INA Fun肆玩色唇膏，#533，NT$470。（圖／品牌提供、翻攝IG@tickinaway）

Top 5：霧感吻色唇膏#418
在IG上被熱烈分享的「霧感吻色唇膏」，是滑順的奶霜質地，一抹顯色均勻飽和，可輕鬆遮蓋唇色，微霧光妝感給雙唇如天鵝絨般的高質感。其中神似溫柔小姊姊色的「#418無花果奶茶」是適合夏日的微土奶茶色，一擦顯白又顯氣質。

斷貨王是這支！開架唇彩熱賣色Top 5（圖／品牌提供、翻攝IG）

▲3INA 霧感吻色唇膏，#418，NT$390。（圖／品牌提供、翻攝IG@_itsshani）

而另一唇彩也大受網友歡迎的LA彩妝品牌NYX Professional Makeup，在熱賣唇彩Top 5裡拿下第一和第二的都是玫瑰色系。Top 1的「#12豔遇」是超美的乾燥玫瑰色，光去年的銷售就賣破萬支；Top2的「#19坎城」則是更粉嫩一點的氣質玫瑰粉色；而Top 3則是帶點裸色調的裸土色「#17誘惑」，比起乾燥玫瑰的溫柔感更多了一點成熟、嫵媚的氣質。

斷貨王是這支！開架唇彩熱賣色Top 5（圖／品牌提供、翻攝IG）

▲NYX Professional Makeup 貼身愛撫裸色唇釉，#12豔遇，NT$360。（圖／翻攝IG@zodieac、@marie_crystal._）

斷貨王是這支！開架唇彩熱賣色Top 5（圖／品牌提供、翻攝IG）
▲NYX Professional Makeup 棉花糖柔霧唇釉，#19坎城，NT$280。（圖／品牌提供、翻攝IG@rita_beautystore）

斷貨王是這支！開架唇彩熱賣色Top 5（圖／品牌提供、翻攝IG）

▲NYX Professional Makeup 貼身愛撫裸色唇釉，#17誘惑，NT$360。（圖／翻攝IG@motd_gela、@kikixx_diary）

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關鍵字：

唇彩, 唇色, 唇妝, 唇膏, 唇釉, 唇蜜, 熱賣, 熱銷, 排行榜, 銷售排行
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