鐵粉必收藏！珍奶、小籠包都在上面，契爾氏愛台灣限量系列來了

記者曾怡嘉 / 台北報導

粉絲敲碗的契爾氏愛台灣限量系列又來囉！結合紐約潮流手繪風和台灣在地特色，融入熱銷明星保養品中。自 2017 年起，響應全球推出的一年一度「Kiehl’s Loves」限量系列，今年為了給予鐵粉最獨特的「愛台灣」體驗，將台灣地標、美食、文化風情通通手繪在產品上，真的揪感心。

▲以可愛手繪風，將台灣特色躍上包裝。（圖／記者曾怡嘉攝，以下同）

經典明星產品換上愛台灣新衣，細節處處展現創意，像是台灣黑熊、阿里山小火車、墾丁燈塔、珍珠奶茶、小籠包、鳳梨酥等著名地標、特色 美食，結合 Kiehl’s 契爾氏經典熱銷明星商品、骨頭先生和紐約第一家藥妝店。

▲個人化包裝任你挑選。

愛台灣限量系列結合經典明星產品，推出3款全新限量包裝，包含人氣 NO.1 的金盞花植物精華化妝水、2019 年推出即空降各大美妝榜的爆水霜，和品牌最受歡迎的1號護唇膏。讓台灣消費者能一次擁有。

除了限量產品包裝設計，每年大家最期待的消費滿額贈，今年秉持 「顧客至上」的精神，首度於社群網站上破天荒舉辦「鐵粉說了算」的投票活動，由大家投票決定今年的消費滿額禮。

▲超實用手機扣，是大家搶瘋的滿額禮。

經由大家踴躍投票，品牌推出兩款消費滿額禮，分別為手機扣和旅行收納包，只要在櫃位消費達指定門檻即可獲得，讓你在保養和日常生活中都能感受契爾氏愛護鐵粉的滿滿心意。

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