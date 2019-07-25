Kate Spade邀女孩們走進衣櫥玩遊戲　打好牌靠「黑桃包」



▲Kate Spade 2019秋季系列搶先逛。（影／記者張妤瑄攝）



記者張妤瑄／綜合報導

美國時尚品牌Kate Spade舉辦2019秋季系列預覽，創意總監Nicola Glass打造出心目中「迷人女性的衣櫥」，靠氣質與活力形塑出一名有柔和魅力的女人。今年秋季主打70與40年代的混合風格，復古的廓形如超大喇叭褲、泡泡澎袖等，既帥氣又能展現女人優雅的那面。

▲Kate Spade 2019秋季系列以豹紋印花為主題，創意總監Nicola Glass透過這季傳達心目中「迷人女性衣櫥」的模樣。（圖／品牌提供）



服裝與配件多了許多野性的動物印花，包含豹紋、蟒蛇紋、鱷魚紋等，另外介於動物紋與花卉圖騰之間的抽象印花，也在服裝上展現另一幅如畫般的風景。配件則延續春夏重點的Nicola Twistlock細節，採用經典的黑桃形狀珐琅心形旋鈕，讓包包開闔成了一場有趣的遊戲。

在 Instagram 查看這則貼文 ET FASHION（@et.fashion）分享的貼文 於 PDT 2019 年 7月 月 24 日 上午 3:51 張貼

Nicola Twistlock Top Handle是本季主打款，包身頂部新增小巧背帶，讓這款包可肩背也能手提，並運用如雙色拼接、蟒蛇壓紋等的包面設計，營造出俏皮活潑或個性大人味的不同風格。同樣配有黑桃心形Twistlock旋鈕的Romy系列從大尺寸道迷你尺寸皆有，配合鱷魚壓紋與鏈條背帶等，增添奢華韻味。

▲Twistlock黑桃心形旋鈕鎖釦，已成為經典細節，（依序）Nicola Twistlock Top Handle與Romy系列包款。（圖／品牌提供）



另外，適合秋冬的毛絨質地托特包SAM也是一驚喜之作，毛絨絨的澎澎手感，輕易給人深刻印象，很適合冷天需要的溫暖感受。

雖然以往瘋狂的趣味包款如「龍蝦包」等已不復見，但如今的Kate Spade成長成一名亭亭玉立的優雅美少女，依舊迷人。

▲SAM托特提袋特別適合冷天。（圖／品牌提供）



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以往在包包設計展現的狂野，如今轉向服裝之上，少女風格的服裝變得有大人味一些，色調採用刷上一層濃郁奶油的顏色，配合本季最重要的豹紋圖騰，活潑的野性魅力立刻產生。70年代與40年代的混合風格，表現在如立裁燈芯絨西裝，搭配高腰超大喇叭褲之上，瞬間產生帥氣幹練的強大氣場；低胸泡泡澎袖長短版洋裝，則呈現了40年代女性的優雅，高貴又不失甜美氣質。