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單身才不寂寞！日本超Man「猩猩抱枕」，結實胸肌、手臂把你摟進懷裡

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▲猩猩抱枕。（圖／翻攝自felissimo.co.jp）

▲單身者必備！日推超Man「猩猩抱枕」　超壯胸肌、手臂讓你靠～（圖／翻攝自felissimo.co.jp）

編輯／Ping　圖／翻攝自felissimo.co.jp

下班後，拖著疲憊的身軀回到家，看著空蕩蕩的房間，好希望有個溫暖的臂膀可以依靠（哭）。沒事的，日本人氣雜貨品牌「YOU+MORE！」要來終結你的寂寞！推出滿滿 Man 味的「猩猩抱枕」，要把你摟進懷裡，給你滿滿的溫暖。

此次「YOU+MORE！」推出的「猩猩抱枕」，外型是以日本名古屋東山動物園的猩猩「夏巴尼（シャバーニ）」為設計。夏巴尼俊俏的長相，充滿男子氣概的眼神，每天都吸引大票女粉絲前往一睹英姿，不僅被稱為「史上最帥大猩猩」，還推出過寫真集呢。

▲猩猩抱枕。（圖／翻攝自felissimo.co.jp）

▲這款猩猩抱枕根本神還原「夏巴尼」！從眼神到胸肌一次到位。（圖／翻攝自felissimo.co.jp）

「猩猩抱枕」擁有又寬又厚實的手臂與胸肌，不管是要追劇還是睡午覺都超舒適，柔軟的觸感，讓人一放假就只想賴進它的懷裡，而且猩猩的右手還被設計成可以放置手機的口袋，讓你起床後不怕找不到，最稱職男友無誤。

▲猩猩抱枕。（圖／翻攝自felissimo.co.jp）

▲猩猩抱枕。（圖／翻攝自felissimo.co.jp）

▲不只外型帥炸，就連實用度與舒適度都兼顧。（圖／翻攝自felissimo.co.jp）

你們看！被摟著的感覺是不是很浪漫呢～雖然不是真男友...（怎麼有股淡淡的哀傷），不過在桃花開之前，就讓帥氣的猩猩陪伴妳。「猩猩抱枕」官方含稅售價為 ¥6,804（約NT$1,953），喜歡的朋友們，趕快請朋友幫你帶一隻猩猩男友回來吧～

▲猩猩抱枕。（圖／翻攝自felissimo.co.jp）

▲就讓猩猩抱枕陪你度過寂寞吧～（圖／翻攝自felissimo.co.jp）

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關鍵字：

日本, 雜貨品牌, 品牌, 單身, 抱枕, 猩猩, 夏巴尼
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