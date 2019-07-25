LOEWE秋冬夯貨大盤點！包縮小還畫條紋　小飛象帽子必須戴

▲LOEWE的2019秋冬系列，相當吸引人。（影／記者林明瑋攝）

記者林明瑋 / 台北報導

LOEWE的女裝向來不是嬌媚路線，在台北舉辦2019秋冬系列靜態預覽，會發現確實多了不少女人味的元素，例如維多利亞時代的蕾絲、蓬袖等，而最受矚目的配件中，Gate腰包、條紋Puzzle包、水桶包都讓人好想要，還有那頂像小飛象的帽子絕對不能忽略，戴上秒有型，至於該戴去哪，擁有了妳就會想到。

▲LOEWE秋冬男女裝，都很有特色。（圖／品牌提供）

創意總監Jonathan Anderson用了許多不對稱剪裁，無論上衣或裙子都更顯靈活，粗針織顛覆想像，不收尾的鬚鬚可以長長地垂在袖口、也能與輕薄的紗縫在一起，透出一絲文青感的甜美，輪廓看似乖巧的扭結毛衣，用不同顏色的寶石錯落妝點，立刻變得鮮豔搶眼。

▲誇張的Bird Hat帽子、配件，讓LOEWE秋冬更吸睛。（圖／品牌提供）

配件當然是一大重點，秋冬的手袋變化多端，有的從經典延伸，有的畫出新篇章，當家款式Puzzle縮小、加上條紋圖案後更加活潑，細細的長肩帶相當好背，賣翻的Gate以雙色拼接，新一季並推出腰包，讓腰包控們又有必須收編的理由。

▲Lazo（上圖左）、Gate（上圖右）、Puzzle都有迷你版，迷你Hammock掛上Pompon吊飾（下圖）。（圖／記者林明瑋攝）

2019春夏初登場的Lazo包，到了秋冬有迷你尺寸，色彩選擇豐富，滿足不同個性的女孩，另外一個令人心癢難耐的是Postal包，方形、硬殼，靈感來自明信片，但包身多了3片如荷葉或者要說像是可愛象耳朵的不對稱裝飾，和在秀上大出風頭、從20世紀50年代帽商Coret發想的Bird Hat，頗有相呼應的趣味。

▲條紋大量用於包款，Gate腰包（中圖）、Postal包靈感來自明信片（下圖）。（圖／記者林明瑋攝、品牌提供）