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「差不多姑娘」鄧紫棋原來是個鞋頭！LV、Off-White入列，超狂收藏大公開

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編輯／Duke　圖／翻攝自IG@gem0816、StockX

今年的《中國新說唱2》自6／14開播以來話題依舊熱烈，不但選手表現亮眼，就連明星製作人也備受矚目，其中，製作人公演時，演唱《差不多姑娘》的鄧紫棋，更是靠著感動的歌詞奪得了大量的關注，然而，隔天她便釋出了MV版本，並且影片中她換上多款球鞋，儼然就是個「女鞋頭」，所以今天就要帶各位了解，這位「差不多姑娘」到底收藏了哪些球鞋，一起來看看吧！

▲鄧紫棋球鞋。（圖／翻攝自IG@gem0816、StockX）

1.Converse X JW Anderson Glitter Run Star Hike

Converse聯名設計師JW Anderson的鞋款，而該鞋款以鋸齒、增高聞名，不過，鄧紫棋穿的不是基本款黑白色，而是今年5月發售的3色亮片材質，目前平均轉售價格為美金173元（約台幣5,400元）。

▲鄧紫棋球鞋。（圖／翻攝自IG@gem0816、StockX）

▲鄧紫棋球鞋。（圖／翻攝自IG@gem0816、StockX）

2. Yeezy Boost 350 V2「Cream White」

身為一個鞋頭絕對不能沒有Yeezy Boost 350，而鄧紫棋這雙為新款的Yeezy Boost 350 V2，所以側邊才沒有「SPLY-350」字樣，其中，這雙以全白色調為主，是一雙百搭的鞋款，目前平均轉售價格為美金267元（約台幣8,300元）。

▲鄧紫棋球鞋。（圖／翻攝自IG@gem0816、StockX）

▲鄧紫棋球鞋。（圖／翻攝自IG@gem0816、StockX）

3.Off-White X Nike Air Max 97「Menta」

曾曝光於巴黎時裝周的「Menta」配色，不僅延續初代配色的解構風格，同時也出現了新亮點，那就是首度運用於Off-White X Nike The Ten系列的漸層Nike Swoosh（勾勾）Logo，目前平均轉售價格為美金766元（約台幣23,800元）。

▲鄧紫棋球鞋。（圖／翻攝自IG@gem0816、StockX）

▲鄧紫棋球鞋。（圖／翻攝自IG@gem0816、StockX）

4.Sacai X Nike LD Waffle

近期最火紅的鞋款，絕對就是Sacai聯手Nike推出的LD Waffle。該鞋款由名設計師阿部千登勢打造，並以雙層鞋舌、Nike Swoosh Logo、凸出中底和聯名鞋舌Logo呈現，可說是近年最有特色的鞋款之一，目前平均轉售價格為美金451元（約台幣14,000元）。

▲鄧紫棋球鞋。（圖／翻攝自IG@gem0816、StockX）

▲鄧紫棋球鞋。（圖／翻攝自IG@gem0816、StockX）

5.LV（Louis Vuitton）Archlight

如果長期有在關注鄧紫棋的粉絲，應該能發現她著用該鞋款的頻率非常高，而這雙鞋為LV 2019春夏系列的作品，材質採用小牛皮與技術面料，並搭配流行的印花圖案與波浪型鞋底，售價為台幣38,000元。

▲鄧紫棋球鞋。（圖／翻攝自IG@gem0816、StockX）

▲鄧紫棋球鞋。（圖／翻攝自IG@gem0816、StockX）

6.CPFM X Nike Air Vapormax 2019

該鞋款以今年新發售的Nike Air Vapormax 2019為原型設計，並運用「Just Do It」、「笑臉」、「立體Nike Swoosh Logo」等手法，重新詮釋了這雙鞋，而且該鞋款為女生限定，因此有許多男性無法購入感到惋惜，目前平均轉售價格為美金602元（約台幣18,700元）。

▲鄧紫棋球鞋。（圖／翻攝自IG@gem0816、StockX）

▲鄧紫棋球鞋。（圖／翻攝自IG@gem0816、StockX）

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關鍵字：

鄧紫棋, 中國新說唱2, 差不多姑娘, Converse, YeezyBoost, Off-White, Nike, Sacai, LV, Vapormax
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