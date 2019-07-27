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別讓保養白做工！「濕敷6件事」，你做對了嗎？

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▲▼濕敷必知6件事。（圖／翻攝自Pinterest、品牌提供）

▲夏季的惱人膚況就交給花水濕敷。（圖／翻攝自Pinterest）

記者曾怡嘉 / 台北報導

缺水乾燥、泛紅敏感、油水失衡、上妝浮粉，針對以上夏季惱人膚況，Melvita有解。品牌推出的花粹系列以水為基底，蘊含整株植物精華，無任何額外添加物，每日濕敷有效提升肌膚保水度，改善膚況並平衡油水，維持健康水潤，讓肌膚從裡到外充滿水潤光澤。

▲▼濕敷必知6件事。（圖／翻攝自Pinterest、品牌提供）

今年夏季，為了讓濕敷更有感，Melvita針對全臉以及眼周肌膚設計出天然竹炭活性黑面膜及黑眼膜兩款膜布，取自天然竹炭纖維，無添加任何化學合成染料，更通過SGS檢驗認證內含高達40%的碳，，搭配花粹能促使肌膚活化循環。

▲▼濕敷必知6件事。（圖／翻攝自Pinterest、品牌提供）

1. 面膜需具備足夠濕潤度

花粹加入天然竹炭活性黑面膜時，要濕潤不滴水，手捏有輕微水分跑出才是最佳濕潤度。

2. 噴霧補充濕潤度

濕敷時，可利用花粹噴霧再次適時補足濕潤度，增加延長肌膚保水性。

3. 6分濕即可取下

待面膜6分濕時，就要拿起，才能維持肌膚最佳保水度。取下的面膜，還可再敷於關節處，針對較乾處加強不浪費。

4. 確實封存水分

濕敷後是角質層飽水度、吸收度最好的時刻，擦上精華或乳液，才能把握黃金時刻，封存水分不流失。

5. 夏日冰鎮收斂

建議夏日可使用小玻璃瓶先將化妝棉或面膜紙浸泡至花水中，以保鮮膜封好放置冰箱，待數分鐘後取用，可更有效降溫並有收斂作用。如肌膚屬於較乾者，也可滴入幾滴植物油加強滋潤效果。

6. 雙手溫柔加壓

在濕敷的時候，可以搓熱雙手溫柔按放在皮膚上，讓皮膚溫度升高，使毛孔處於張開狀態，更有利有效成分滲入。

▲▼濕敷必知6件事。（圖／翻攝自Pinterest、品牌提供）

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關鍵字：

濕敷, melvita, 面膜, 保濕, 花粹
fashion.net

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