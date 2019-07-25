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【奧斯塔羅】真正愛情不是靠外表　你吸引到另一半的魅力是什麼？

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▲我對戀愛對象有什麼吸引力？。（圖／奧斯塔羅提供）

談上戀愛時
我們總會好奇另一半對你們的想法
或是什麼樣的個性
會吸引到另一半

如果你們也好奇另一半為什麼會選擇你們
就跟奧斯一起來看看
我對戀愛對象有什麼吸引力吧！

＜＜直覺選一張牌＞＞

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選到這組牌的朋友，你們對戀愛對象的吸引力，大概是你們挺會照顧人的，這樣的牌組代表情感中的體貼與包容，不難想像當你們曖昧時，總是會很呵護著對方，並且還會撒嬌，不過，這樣的牌組有時候會比較辛苦一點，因為你們付出太多的話，反而讓另一半覺得理所當然，所以挑選到這組牌的朋友，千萬不要寵壞另一半喔！

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選到這組牌的朋友，最吸引人的就是給予對方尊重及空間的個性，你們是個會給他人空間的人，大多時候你們覺得有各自的交友圈是件好事，不是那種會一昧付出的人，因為你們的付出取決於另一半，所以感情單方面的瘋狂付出，根本就不會出現在你們的情感世界裡頭，而這也就是你們吸引別人的優點。

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選到這組牌的朋友，你們吸引感情對象的原因，大概是挺理性的，畢竟，這樣的牌組代表個理性與目標，你們不是那種人生就該為了另一半改變的人，而且也不是蠻不講理的人，你們會覺得事情該怎麼做就是怎麼做，而不是一昧低頭或是委曲求全，對你們來說要是另一半先低頭，你們也會開心在心裡，並讓彼此有個台階下喔！

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選到這組牌的朋友，你們在感情中顯得神秘許多，這樣的牌組代表神祕以及智慧，你們的個性通常有點冷，所以很多時候會選擇觀察，然後在重要關頭時才會伸出援手，而這樣的個性也就吸引到了戀愛對象，當然這樣的個性也有缺點，就是新朋友剛認識你們的時候，會覺得有距離不太好親近，所以要多注意囉！

▶請點我FB:奧斯塔羅行動占卜

關鍵字：

奧斯塔羅, 占卜, 塔羅, 運勢
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