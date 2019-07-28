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奧斯塔羅12星座一周運勢0729-0804　巨蟹有幸運女神眷顧、獅子要懂得拒絕誘惑

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▲一周運勢。（圖／奧斯塔羅提供）

20190729-0804奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐囉！

恭喜本周最旺星座

TOP1：射手座事業運最旺！穩定踏實的學／事業發展，讓自己感到安心不少，因為如此，就更加願意留在目前的環境中努力，這對於一般上班族來說會是不錯的消息，若是自有事業或業務性質的朋友，則是要積極一些囉！

TOP2：水瓶座愛情運最旺！下周面對感情時，充斥著腳踏實地的元素，而穩定發展的感情也讓自己下周變得更加體貼彼此，雖少了點美麗的花火，但卻是步入穩定感情的前兆。

TOP3：巨蟹座金錢運最旺！正財運優於偏財運，受到正財運的影響，許多工作上的錢財都開始獲得回報，所以過往的努力是值得的喔！

本周需注意星座

1.魔羯座事業運需要留意：學／事業方面，存在對於自己的未來感到無力的狀況，面對目前的現況感到無力，並且不知道能做些什麼，甚至有在職場上出現口角的隱喻，所以下周記得要好好管理自己的情緒。

2.牡羊座愛情運需要留意：下周雙方在愛情裡的步調不是那麼的一致，溝通時也存在分歧的狀況，間接導致爭執的出現，並且讓某一方對目前的情感有些許的不滿。

3.雙魚座金錢運需要留意：額外金錢的支出，讓你感到經濟上的壓力，平時要多加注意理財狀況喔！

牡羊座

開運顏色：銀色
幸運數字：10

整體運勢★★★
解析：下周牡羊朋友壓力的出現，讓自己動起休息的念頭，也因為過往的事情超出自己的能力範圍，導致下周出現了疲倦感與無力感，奧斯提醒下周要多注意，並適時排解壓力。

愛情運勢★★
解析：下周雙方在愛情裡的步調不是那麼的一致，溝通時也存在分歧的狀況，間接導致爭執的出現，並且讓某一方對目前的情感有些許的不滿。

事業（學業）運勢★★
解析：在學／事業方面，掌握度的降低，導致目前現況有了不確定感，因此對工作上許多事情沒有那麼的有把握。

金錢運勢★★
解析：正偏財運平淡，不太有進財的機會，奧斯建議下周守財就好，也不建議有投資動作。

金牛座

開運顏色：紫色
幸運數字：23

整體運勢★★★★★
解析：下周金牛將是充滿自信與動力的一周，積極充沛的活力讓你下一周都感到行動力十足，並且更加腳踏實地的做事，同時，也將讓你穩扎穩打一周，為以後打下良好基礎喔！

愛情運勢★★★★★
解析：雙方豐沛的情感讓彼此在下周踏入更深層次的愛情裡，彼此的高度熱情也為感情加分許多。

事業（學業）運勢★★★★★
解析：過去的經驗讓你在下周學／事業上加分不少，面對工作更加有信心，也有足夠的能力拉近成功的距離。

金錢運勢★★★★
解析：正偏財運都不錯的一周，過往的努力將得到回饋，也可小試手氣，或許能進點小財喔！

雙子座

開運顏色：綠色
幸運數字：45

整體運勢★★★
解析：對自我的不確定感增加，自信心也隨之消退，將成功的機會越推越遠，另外，下周情緒起伏較大，有小失控的可能性存在，奧斯提醒下周雙子朋友要多注意情緒上的控管，避免因自信心消退而影響到了自己，另外，多注意自身能力到哪，避開接下超出自我能力的工作，才不會忙壞自己囉！

愛情運勢★★★
解析：下周在感情上出現了點困難，因此互動及溝通都減少許多，某種程度來說，是因為自我心信的消退而開始懷疑起了對方，奧斯提醒要多注意這方面的狀況。

事業（學業）運勢★★
解析：學／事業方面的掌握度降低，讓自己稍稍面臨了困境，甚至產生的忌妒別人或排斥別人的想法，奧斯提醒下周面對問題要多敞開自己接受外援比較好喔！

金錢運勢★★
解析：正偏財運皆不理想，下周對於物質慾望的提升，也有機會讓自己多花了點錢，要多注意囉！

巨蟹座

開運顏色：灰色
幸運數字：65

整體運勢★★★★
解析：積極且充滿企圖心的感覺，將充斥在巨蟹朋友下周的生活當中，過往過度感性的狀況也在下周改善許多，在面對問題與狀況都理性許多，另外，下周也將是可將計畫付諸行動，幸運女神將在下周穩穩地站在你這邊，所以奧斯建議要好好把握下周難得的良好運勢囉！

愛情運勢★★★★★
解析：積極熱情的感情態度，讓雙方在下周談起感情都感到愉悅許多，另外，雙方目標的一致，也讓彼此有巨大的信心，更願意為這段感情努力。

事業（學業）運勢★★★★
解析：下周成功的曙光，讓你在工作上做起事來有更大的信心，過往的收獲也都在下周開始收穫，奧斯建議下周可以多將對工作的想法付諸行動，將會種下許多成功的機會唷！

金錢運勢★★★★
解析：正財運優於偏財運，受到正財運的影響，許多工作上的錢財都開始獲得回報，所以過往的努力是值得的喔！

獅子座

開運顏色：藍色
幸運數字：74

整體運勢★★★
解析：下周獅子朋友的耐性減低許多，而這樣的狀況也導致情緒起伏較大，奧斯提醒下周要多發揮自己思考的優點，因為你的思緒下周將混沌許多，進而導致問題的產生，要多注意囉！

愛情運勢★★
解析：彼此的信任度在下周降低許多，奧斯建議你下周在感情方面的態度要再成熟一些，面對問題及狀況要有耐性的溝通與解決，另外，多避免外來的誘惑，才不會有對情感不忠的狀況出現喔！

事業（學業）運勢★★
解析：耐心程度降低在學／事業方面更為明顯，而這樣的狀況也讓你怠惰了起來，奧斯建議下周在工作學業方面要再積極一些囉！

金錢運勢★★
解析：正偏財運皆不太理想，避免衝動的支出，因此奧斯建議花錢之前要再多想一下。

處女座

開運顏色：黃色
幸運數字：58

整體運勢★★
解析：下周處女座的朋友則顯得忙碌許多，手邊事情開始多了起來，讓你感到些許的疲憊，尤其工作上會更加明顯，所以下周若感到不堪負荷時，一定要適時的向周遭求援，別讓自己忙得喘不過氣喔！

愛情運勢★★
解析：下周兩人對於感情的未來有些許的疑惑，會有不知道未來在哪裡的感覺，而這樣的原因大多來自彼此，對於感情的實際面讓雙方感到無力，這部份要多加注意了。

事業（學業）運勢★★★
解析：下周學／事業方面，開始忙碌起來，而手邊的工作或案子停不下來，讓自身感到不小的壓力，奧斯建議要好好處理，避免一時的心煩導致工作狀況不佳。

金錢運勢★★★
解析：下周購物慾增加許多，雖懂得精打細算，但花出去的錢也是很可觀的，要多加注意囉！

天秤座

開運顏色：天空藍
幸運數字：96

整體運勢★★★★
解析：下周天秤的朋友顯得腳踏實地許多，踏實的因素在下周完全落實在你的生活當中，而這樣的態度令周遭朋友感到安心穩定，所以下周將會是實際的一周，要多加把握囉！

愛情運勢★★★★
解析：下周的感情世界也同樣顯得踏實，不會有太大的起伏，但相對雙方的情感也顯得平淡不會有太多激情。

事業（學業）運勢★★★
解析：在學／事業方面，顯得勞累許多，因為腳踏實地的關係讓自己在下周工作上，許多事情都親力親為，同時讓自己忙得有點不可開交。

金錢運勢★★★
解析：偏財運勢不佳，正財運勢較好，所以多留心在事業工作上，有機會為你增加許多收入，另外，下周的物質慾望會提升許多，多避免不要的開銷囉！

天蠍座

開運顏色：白色
幸運數字：24

整體運勢★★
解析：下周天蠍朋友的信心開始動搖，面對過往有信心的事情不再那麼堅定，也不像過去一樣有把握，所以下周的情緒也會不太穩定，另外，過大的情緒起伏讓周遭的朋友感到些許的壓力，奧斯建議下周要多注意囉！

愛情運勢★★★
解析：下周面對另一半要多點耐心，因為情緒起伏在親近的人上，將會更加明顯，另外，下周不安定感的增加，將容易與另一半起爭執喔！

事業（學業）運勢★★★
解析：下周學／事業的起伏明顯，一部分是對於手邊事情的信心不足導致，另一部分則是因下周脾氣剛硬了一些，讓你和同事間的相處多了不適感，一定要多注意了。

金錢運勢★★
解析：正偏財運皆不是太理想，有失財的可能，像是明明是你的業績，卻拱手讓人，導致錢財流失喔！

射手座

開運顏色：土黃
幸運數字：62

整體運勢★★★★
解析：踏實、穩定將充滿射手朋友下周的生活中，過往擾人的事情也都在下周減緩許多，讓你感到開心愉悅許多，因為如此，也讓自己表現出值得信賴與可靠的感覺，這讓周遭的朋友感到安心許多，因此奧斯建議要好好把握下周囉！

愛情運勢★★★★
解析：平穩的感情發展，讓自己感到踏實許多，只是需要注意的是下周在情感方面激情將減緩許多，因此奧斯建議下周相處時要多加點熱情會比較好，而單身的朋友，若有屬意的人下周或許可以嘗試表示心意囉！

事業（學業）運勢★★★★★
解析：穩定踏實的學／事業發展，讓自己感到安心不少，因為如此，就更加願意留在目前的環境中努力，這對於一般上班族來說會是不錯的消息，若是自有事業或業務性質的朋友，則是要積極一些囉！

金錢運勢★★★★★
解析：正財運優於偏財運，理財能力與直覺下周顯得強烈許多，多著重在理財規劃將是不錯的選擇喔！

魔羯座

開運顏色：天藍色
幸運數字：55

整體運勢★★★
解析：下周魔羯的朋友，顯得面對任何事情都提不起勁，而這樣的狀況主要來自下周冷漠感的提升，並且面對周遭的人、事、物都顯得冷冷淡淡的，雖然不會影響太多，但下周還是要提起熱情面對才會比較好喔！

愛情運勢★★
解析：下周自我意識的提升，讓兩人在感情中多了些摩擦，面對一些溝通的事情都堅持己見，奧斯提醒下周要適時的關心彼此，才不會澆滅了愛情中的熱情。

事業（學業）運勢★★
解析：學／事業方面，存在對於自己的未來感到無力的狀況，面對目前的現況感到無力，並且不知道能做些什麼，甚至有在職場上出現口角的隱喻，所以下周記得要好好管理自己的情緒。

金錢運勢★★★★
解析：下周偏財運意外的還不錯，而這樣的偏財多來自於遠方，所以有機會出差的朋友下周可要好好把握喔！

水瓶座

開運顏色：橘紅色
幸運數字：39

整體運勢★★★★
解析：下周水瓶朋友顯得低調許多，但這樣的低調多是嘗試藏住自己的鋒芒，因下周毅力提高許多，在面對事情時更有自我的想法，對自己也有相當大的信心，讓自己處理事情來更佳的游刃有餘，但卻不輕易將之表現出來，多是自己默默進行，所以顯得低調許多，所以要好好把握下周的好運勢囉！

愛情運勢★★★★
解析：下周面對感情時，充斥著腳踏實地的元素，而穩定發展的感情也讓自己下周變得更加體貼彼此，雖少了點美麗的花火，但卻是步入穩定感情的前兆。

事業（學業）運勢★★★★★
解析：在學／事業方面，顯得實際許多，不像過去那樣好高騖遠，而是懂得做好自己手邊的事情，讓自己的實力提升許多。

金錢運勢★★★★
解析：偏財運勢良好，但卻是需要透過努力而得，因此多偏向是突如其來的案子，讓自己多增加收入的感覺。

雙魚座

開運顏色：紅色
幸運數字：71

整體運勢★★★
解析：下周雙魚朋友變得善變許多，並且無法堅持自己的目標，而且對於未來的規劃下周顯得鬆散許多，奧斯提醒下周增加點行動力，才不會破壞自己長久以來的原則喔！

愛情運勢★★
解析：雙方下周可能會有些許的小爭執，原因來自目前情感承諾的懷疑，奧斯建議適時調整一下承諾，可別亂開一堆空頭支票喔！

事業（學業）運勢★★★
解析：學／事業上會有不勞而獲的想法產生，並且對於未來的目標感到灰心，所以下周會是學／事業都需要堅持的一周，要好好上緊發條努力喔！

金錢運勢★★★
解析：額外金錢的支出，讓你感到經濟上的壓力，平時要多加注意理財狀況喔！

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關鍵字：

奧斯塔羅, 12星座, 一周運勢
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