史上最美月亮水晶變身器！《美少女戰士》2020年限定粉餅　粉絲必收藏

▲一定要得到！《美少女戰士》2020限定粉餅 美到讓人窒息。（圖／翻攝自p-bandai.jp）

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相信各位近期被《美少女戰士》的周邊商品燒到錢包快空了吧！不過這把火好像沒有要停下來的意思，來自日本美妝品牌Cheer Beaute 旗下的「Miracle Romance」，推出《美少女戰士》2020年限定粉餅，不僅具有收藏價值，外型還是超夢幻的月亮水晶變身器，美到讓人窒息。

「Miracle Romance」2018年就推出過《美少女戰士》2019年的限定粉餅，此次再推2020年限定版，粉盒與去年一樣以「R代月亮水晶變身器」為設計，不過在設計上變得更精緻，外盒上的2020年份字樣，更增加了收藏的價值。

▲這外型，讓人忍不住想大喊「變身！」（圖／翻攝自p-bandai.jp）

粉餅細緻的質感，不管是上妝還是補妝都能打造自然妝感，粉餅裡還添加了多種植物與花朵萃取，美容成份讓你上妝同時保養，而且上面還有超美的銀水晶壓花，讓粉絲瞬間沒有抵抗能力（買！）。

▲銀水晶壓花太美啦～（圖／翻攝自p-bandai.jp）

官方含稅售價為15,000円（約NT$4306），喜歡的話別忘記到官網預購，時間只到2019年8月25日晚上11點為止，發貨時間預計為2019年12月，去年沒有搶到的粉絲們，今年可千萬不要錯過《美少女戰士》2020年限定粉餅啦～

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