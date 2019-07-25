GA小胖瓶新推超美眼彩露　情人節限定禮盒加碼志玲姐姐合照

▲大名鼎鼎的GA小胖瓶新推姊妹款「眼彩露」，一口氣推出14色。（圖／記者張毓容攝）

記者張毓容／台北報導

說到GIORGIO ARMANI的彩妝，絕對沒有人會忽略有著「亞曼尼紅」代稱、眾多女星都愛的#400唇萃和鼎鼎大名的小胖瓶！而GA就將於8月同時推出這兩大明星商品的新品項，包含原為唇彩的小胖瓶推出姐妹款眼彩露，不僅顯色、好推開，更一口氣推出4種質地、14款色彩，新手、手殘人都能輕鬆駕馭。另外，為了即將到來的七夕情人節，也推出「真愛限定版」#400唇萃，搭配禮盒限量販售，還有一系列活動小禮和超限量滿額贈，更重要的是活動當天還有機會跟志玲姐姐合照喔！

▲小胖瓶眼彩露主打顯色、好推、快乾也易卸。（圖／品牌提供）



小胖瓶「設計師訂製綻色眼彩露」

亞曼尼彩妝系列的靈感一向來自於時尚伸展台，為了達到在時裝秀上有完美妝感，但又能利於後台方便換妝的需求，GIORGIO ARMANI國際彩妝總監Linda Cantello創造出這款「上妝容易且色澤顯明持久卻好卸換的眼彩」－設計師訂製綻色眼彩露。

▲好推抹的露狀質地，只用單手也能完妝。（圖／記者張毓容攝）

跟小胖瓶「奢華訂製柔霧唇露」有著同樣瓶身的「設計師訂製綻色眼彩露」，首創絲絨氣墊刷頭，能精準抓取每次用量均勻上色，搭配獨特的露狀質地好推抹，一抹接觸肌膚瞬間化為「超持色水薄膜」，不僅輕盈服貼，創造飽和又持久的顯色色澤。

▲14色全試色及4種質地呈現，下圖由右往左為絲緞、絲絨、雪紡及金屬。（圖／記者張毓容攝）



全新「小胖瓶」眼彩露一口氣推出蘊含細緻珠光的「絲緞」、全霧面質地的「絲絨」、輕薄透亮可用來提亮的「雪紡」及顯眼金屬光感的「金屬」四大質地，並引進包含玫瑰色、奶茶色、經典大地色及灰藍色、亞麻綠等多達14款色彩。不論是單擦或疊擦使用，都零暈染、零積線，好上色、好推又快乾，連新手也能輕鬆畫出猶如彩妝師等級般漸層眼彩。

▲。（圖／品牌提供、記者張毓容攝）

情人節限定禮盒及林志玲紅唇週活動

彩妝控都知道這句話：有一種紅叫做「亞曼尼紅」，說的就是GA最經典的「亞曼尼紅RED #400」，是專屬GIORGIO ARMANI的訂製色，更是小S、志玲姐姐等眾多女星都熱愛的經典唇彩。為迎接七夕情人節到來，「亞曼尼紅RED #400」躍上限定禮盒，攜手限量版「奢華絲絨訂製唇萃 #400」和明星底妝推出「亞曼尼真愛限定禮盒」。

▲#400亞曼尼紅 真愛限定版，瓶蓋上刻印著可愛的金色小愛心。（圖／品牌提供、記者張毓容攝）



8/1起將於全台Giorgio Armani專櫃及亞曼尼精品美妝官方線上旗艦館登場的「亞曼尼真愛限定禮盒」內包含瓶蓋上刻印著金色小愛心的「奢華絲絨訂製唇萃 #400 真愛限定版」和底妝3選1（完美絲絨水慕斯粉底、完美絲絨水慕斯粉餅霜、絲光精華氣墊粉餅粉底），全台限量500組。

▲7/27搶先開賣的限定禮盒中，粉底為「完美絲絨水慕斯粉底」，滿額還可獲得訂製精品隨身鏡。（圖／記者張毓容攝）



而本週六（7/27），晉升為幸福新手人妻的林志玲將以品牌大使身份出席於台北忠孝SOGO舉辦的亞曼尼紅唇週活動。當天不僅能搶先購買「亞曼尼真愛限定禮盒」（限量10組），還有試妝打卡拿好禮、消費滿NT$6,500可獲得GA訂製精品隨身鏡（限量20份）等活動，最棒的是，當天消費前10名粉絲還有機會跟志玲姐姐近距離合照，感受女神的幸福和美麗。

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