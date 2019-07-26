「3招」防漂染髮褪色，沒做好會讓氣質跌到谷底

▲南韓女團BLACKPINK造型大玩髮色，引起粉絲仿效，。（圖／翻攝自IG/blackpinkofficial）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

近來特殊髮色好夯，霧灰、粉色調與冷色調盛行，嘗試過特殊髮色的消費者都知道，經過漂染後的秀髮沒有保養，很快會褪回金色，讓時尚氣質瞬間跌到谷底，加上染髮過程反覆的藥水化學傷害，導致大家不敢輕易嘗試。

除了褪色問題外，漂染後的髮絲更脆弱易斷，巴黎卡詩推出一系列針對漂染後的護色修護「燦金絕色系列｣，不只養護髮質，更能同時中和修飾髮色、延緩秀髮因漂染後的褪色。



▲卡詩針對漂染髮推出的矯色系列。

帶有「紫羅蘭矯色粒子｣的髮浴與髮膜，運用色彩學的補色的原理，好比化妝品中帶有紫色調的隔離霜能中和偏黃的膚色，紫羅蘭矯色粒子能修飾矯正秀髮帶黃、橘、銅的色調，染冷色系或棕色系的秀髮能幫助修飾髮色，對於漂染後的秀髮，效果更為顯著。

▲Hair Rituel by Sisley 賦活重生強韌洗髮精，200ml，2,300元。

來自法國的Hair Rituel by Sisley，也推出含有豐富澳洲胡桃油粹去的強韌洗髮精，適合有染燙髮習慣、造型頻繁，希望頭髮健康有活力的人使用。



Q：染後秀髮應該如何選擇清潔產品？

染髮時，設計師會使用藥水將秀髮外層的毛麟片打開，染劑才能滲透髮芯，因此染後的秀髮不適合過分清潔，避免色素流失，選擇溫和且帶有修護功效的髮浴來清潔染後秀髮最適宜。



Q：漂過的秀髮髮質很差該怎麼辦？

為了染出夢想中的時尚髮色，漂髮往往是必要的過程，然而漂劑對秀髮的傷害不小，染完秀髮的第一個月需要密集深層護髮，這個基本功不能省。

Q：護色、矯色產品差別是甚麼?

矯色護髮產品是利用色彩原理中的補色原則，利用黃色與紫色的對比，讓帶有紫色粒子修飾秀髮褪色後的黃色、橘色、銅光。而護色產品主要是保護並隔絕染後秀髮接觸水中的氯、銅、鈣粒子而造成的氧化褪色現象，具有延緩染後秀髮褪色的功效。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App