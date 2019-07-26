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GAP X 蔡依林「怪美的」！玫瑰少年、龍蝦腦公　6款設計通通包起來

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編輯／Duke

歷史悠久的美式休閒服飾品牌Gap，今年特地邀請天后蔡依林（Jolin）擔任大中華區代言人，其中，Gap更是替Jolin設計音樂主題聯名系列，並將Jolin 2019年度專輯《Ugly Beauty》中的歌曲融入，推出龍蝦裝、紅衣小女孩等圖案，同時，只要完成挑戰，就有機會與天后互動哦！

▲Gap X Jolin音樂主題聯名系列T-Shirt。（圖／翻攝自Gap官網、UNIQLO官網）

▲Gap X Jolin音樂主題聯名系列T-Shirt。（圖／翻攝自Gap官網）

由Gap攜手Jolin推出的音樂主題聯名系列，使用了6首歌曲來詮釋6款圖案T-Shirt，分別為《玫瑰少年Womxnly》、《腦公》、《紅衣女孩》、《甜秘密》、《消極掰》以及《怪美的》，而這些歌曲MV中的歌詞、畫面、隱喻等，都成為了T-Shirt設計的一部份，當中最有名的正是龍蝦裝、玫瑰以及紅衣小女孩，所以喜歡Jolin的粉絲們，千萬別錯過這個千載難逢的機會！

▲Gap X Jolin音樂主題聯名系列T-Shirt。（圖／品牌提供）▲Gap X Jolin音樂主題聯名系列T-Shirt。（圖／翻攝自Gap官網、UNIQLO官網）

▲以大幅的玫瑰，展現玫瑰少年的生命力。（圖／翻攝自Gap官網、品牌提供）

▲Gap X Jolin音樂主題聯名系列T-Shirt。（圖／品牌提供）▲Gap X Jolin音樂主題聯名系列T-Shirt。（圖／翻攝自Gap官網、UNIQLO官網）

▲將Jolin MV中的龍蝦換成可愛風格的設計。（圖／翻攝自Gap官網、品牌提供）

▲Gap X Jolin音樂主題聯名系列T-Shirt。（圖／品牌提供）▲Gap X Jolin音樂主題聯名系列T-Shirt。（圖／翻攝自Gap官網、UNIQLO官網）

▲取材自MV中的紅衣造型。（圖／翻攝自Gap官網、品牌提供）

▲Gap X Jolin音樂主題聯名系列T-Shirt。（圖／品牌提供）▲Gap X Jolin音樂主題聯名系列T-Shirt。（圖／翻攝自Gap官網、UNIQLO官網）

▲女性拿著棒棒糖，暗喻著歌曲中的有趣情節。（圖／翻攝自Gap官網、品牌提供）

▲Gap X Jolin音樂主題聯名系列T-Shirt。（圖／品牌提供）▲Gap X Jolin音樂主題聯名系列T-Shirt。（圖／翻攝自Gap官網、UNIQLO官網）

▲取自歌詞中的「在哪裡跌倒，在哪裡躺好」。（圖／翻攝自Gap官網、品牌提供）

▲Gap X Jolin音樂主題聯名系列T-Shirt。（圖／品牌提供）

▲主打囚服的造型。（圖／品牌提供）

其中，此次的挑戰只要各位於7／25至8／2之間，購買Gap X Jolin音樂主題聯名系列T-Shirt後，以表演形式不拘的前提下使用Jolin的歌曲模仿Jolin，最後上傳IG設定公開且標記＃怪美挑戰TW、＃GapTW，就有機會於9／8前往上海與Jolin同台互動，另外，參加並符合活動的資格者，也有機會得到Jolin的親筆簽名。

▲Gap X Jolin音樂主題聯名系列T-Shirt。（圖／品牌提供）

▲怪美挑戰。（圖／品牌提供）

此系列目前已於7／25在Gap各大門市與網路商店販售，而6款圖案T-Shirt售價皆為台幣1,099元，不過，根據網路商店的消息，《怪美的》主題T-Shirt尚未開賣，喜歡的朋友可能要再等等了。

另外，日本國民品牌UNIQLO聯手知名導演新海誠推出的《你的名字》、《天氣之子》UT系列，預計將於8／5在明曜百貨旗艦店、西門店以及網路商店販售，其中，該系列將以角色、場景、海報等電影中的元素去設計，並呈現新海誠細膩唯美的風格，不過，只提供男生尺寸，而售價皆為台幣590元。

▲Gap X Jolin音樂主題聯名系列T-Shirt。（圖／翻攝自Gap官網、UNIQLO官網）▲Gap X Jolin音樂主題聯名系列T-Shirt。（圖／翻攝自Gap官網、UNIQLO官網）

 ▲Gap X Jolin音樂主題聯名系列T-Shirt。（圖／翻攝自Gap官網、UNIQLO官網）▲Gap X Jolin音樂主題聯名系列T-Shirt。（圖／翻攝自Gap官網、UNIQLO官網）

▲《你的名字》T-Shirt共有4款。（圖／翻攝自UNIQLO官網）

▲Gap X Jolin音樂主題聯名系列T-Shirt。（圖／翻攝自Gap官網、UNIQLO官網）▲Gap X Jolin音樂主題聯名系列T-Shirt。（圖／翻攝自Gap官網、UNIQLO官網）

▲Gap X Jolin音樂主題聯名系列T-Shirt。（圖／翻攝自Gap官網、UNIQLO官網）

▲《天氣之子》T-Shirt共有3款。（圖／翻攝自UNIQLO官網）

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關鍵字：

Gap, 蔡依林, Jolin, 天后, 龍蝦裝, 紅衣小女孩, 玫瑰少年, 腦公, 怪美的, UNIQLO, 新海誠, 你的名字, 天氣之子
fashion.net

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