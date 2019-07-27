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肯爺帶來全新品牌？「Sunday Service」將成為YEEZY平價支線

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編輯／Duke

今年美國的科切拉（Coachella）音樂節，邀請了肯爺（Kanye West）上台表演，其中，肯爺與自己創立的團體「Sunday Service」合作演出，並且也透過個人品牌YEEZY推出限定系列。根據TMZ的最新報導，肯爺似乎正將Sunday Service註冊為他的全新品牌，企圖擴張他的事業版圖，下方一起來看看。

根據上次肯爺帶來的Sunday Service限定系列來看，全新註冊的品牌應該會以宗教為主，並且款式大多圍繞在衛衣、T-Shirt、棉褲以及襪子上，同時，該系列還能看到濃濃的YEEZY服飾身影，預計Sunday Service可能會成為平價支線，因為上次的限定系列售價區間為美金50元（約台幣1,500元）至美金225元（約台幣6,800元），各位不妨期待一下吧！

▲Sunday Service」別注系列。（圖／翻攝自kanyewest.com）

▲Sunday Service」別注系列。（圖／翻攝自kanyewest.com）

▲宗教主題可能會成為主要的設計靈感。（圖／翻攝自kanyewest.com）

▲Sunday Service」別注系列。（圖／翻攝自kanyewest.com）

▲Sunday Service」別注系列。（圖／翻攝自kanyewest.com）

▲Sunday Service」別注系列。（圖／翻攝自kanyewest.com）

▲「Sunday Service」限定系列，具有濃濃的YEEZY服飾身影。（圖／翻攝自kanyewest.com）

不過，現在唯一能做的就是等待了，目前尚未確認肯爺是否真的拿到了Sunday Service的商標權，並且設計服飾也需要一段時間，所以喜歡肯爺設計的朋友，近期可以多關注相關消息哦！

此外，由肯爺設計的Adidas YEEZY系列鞋款，近日透過IG爆料帳號@yeezymafia曝光了新款的YEEZY BOOST 700「Magnet」，而該鞋款使用灰色為主調，搭配藍、米、橘3色的撞色設計，並以麂皮、皮革以及BOOST作為主要材質，不過，目前沒有任何發售資訊與售價。

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關鍵字：

肯爺, 美國, Coachella, SundayService, 宗教, YEEZY, Adidas, Boost
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