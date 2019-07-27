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買了不後悔的5個手鍊品牌　必收LV＋施華洛世奇、Off-White箭頭標誌

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編輯／Duke　圖／翻攝自SSENSE、BV、LV、品牌提供

一年四季有不同的穿著，夏天穿最少、冬天穿最多，所以大部分的人不喜歡厚重的衣服買太貴，因為這樣只能穿一季，不過，飾品類卻是所有單品中CP值最高的，原因來自飾品類不受天氣限制，並且還能為整體穿搭加分，所以下方幫統整最值得購買的5個手鍊品牌，一起來看看吧！

1.Gucci

此款為Gucci全新推出的配件系列，將主打GG Logo，並注入金屬材質提升質感，而整體的樣式採用雕刻花紋，非常適合喜歡低調的朋友，售價為美金515元（約台幣16,000元）。

▲5個推薦的手鍊品牌。（圖／翻攝自SSENSE、BV、LV、品牌提供）

2.LV（Louis Vuitton）

Virgil Abloh主導的2019春夏飾品系列都相當的出色，而這款以古巴項鍊為靈感，並利用經典的Monogram圖案搭配彩虹元素，創造出男性飾品該有的陽剛氣質，其中，材質採用黃銅、陶瓷以及Swarovski（施華洛世奇）水晶，售價為台幣64,000元。

▲5個推薦的手鍊品牌。（圖／翻攝自SSENSE、BV、LV、品牌提供）

3.BV（BOTTEGA VENETA）

BV的手鍊系列風評相當好，不但擁有一流質感，也有很好的耐久度，而推薦的這款為BV拿手的小羊皮手工編織手鍊，同時還附有金屬雕刻字樣，售價為美金295元（約台幣9,150元）。

▲5個推薦的手鍊品牌。（圖／翻攝自SSENSE、BV、LV、品牌提供）

4.Prada

由Prada推出的納帕皮革手鍊，採用小羊皮製成，並以編織的方式呈現，其中，前端還附有Prada經典的三角金屬配飾，售價為美金240元（約台幣7,450元）。

▲5個推薦的手鍊品牌。（圖／翻攝自SSENSE、BV、LV、品牌提供）

5.Off-White

此款Off-White的手鍊，將以銀色扁形手鍊為主，並且附有Off-White標誌性的箭頭設計，而材質全以金屬打造，預期實體摸起來的質感應該還不錯，售價為美金325元（約台幣10,000元）。

▲5個推薦的手鍊品牌。（圖／翻攝自SSENSE、BV、LV、品牌提供）

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關鍵字：

手鍊, 飾品, Gucci, LV, BV, Prada, Off-White, VirgilAbloh, Swarovski
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