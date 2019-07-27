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為姊妹的幸福把關！閨蜜交新男友先問這5個問題

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編輯／JJ　圖／翻攝自Pinterest、Unsplash

好閨蜜們的感情生活是每次聚會話家常的主題，大家都是真心關心彼此的生活，最在乎的是好朋友們過得幸不幸福，所以當其中有人有新對象、新戀情時，當然要一起替她把關，好好鑑定一下對方才行，所以最重要的這5個問題，絕不能忘記～

▲閨蜜評鑑男友。（圖／Pinterest、Unsplash）

＃Instagram翻一遍再說

當姊妹有了新對象，第一個反應絕對是「我要看！」接著就從Instagram、FB開始，先不論長相，主要是從他平時發文的照片、文字對他做初步的推論，是幽默、陽光、穩重還是文藝男子，還有興趣、工作、交友狀態等等，這些都很具有參考價值。

＃怎麼認識的

雙方怎麼認識的也是很重要的一環，原本就認識的最好，學校、工作場合的朋友，是最常見的，另外，通常只要交友圈重疊，也有可能在朋友的場合中互相介紹認識，這些都還讓人安心。但是如果是在交友軟體、夜店裡認識的，就不免讓人為姊妹擔心起來，擔心對方是否是玩咖、談感情認不認真。

▲閨蜜評鑑男友。（圖／Pinterest、Unsplash）

＃疼不疼你？

當然，對方疼不疼你的姊妹是最重要的，夠不夠貼心、會不會照顧女友，記得所有大小事、節日，最好是把滿滿的喜歡都表現出來。

▲閨蜜評鑑男友。（圖／Pinterest、Unsplash）

工作／念書有目標、上進心

也別忘了談戀愛同樣要生活，對方必須對於未來有上進心，除了談戀愛之外在其他方面也要努力，才有辦法帶著彼此走向未來，如果姊妹的新對象是個已經畢業很久卻沒工作的米蟲，整天吃喝玩樂啃老，絕對會反對到底。

＃家庭價值觀

如果兩個人都對這段感情認真的話，彼此家庭的價值觀必須契合，將來才不會太辛苦，比如對於生小孩時間的觀念與自己人生規劃是否相符，或是對於婚姻關係的傳統觀念、家庭分工，你絕對不希望自己的好姊妹婚後就過著不幸福的生活吧？

▲閨蜜評鑑男友。（圖／Pinterest、Unsplash）

PS.有沒有兄弟

如果這個對象以上條件都不錯，身為還在單身的好閨蜜，最後不妨也問問看這個人有沒有兄弟可以介紹囉～

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關鍵字：

男女, 感情, 閨蜜
fashion.net

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