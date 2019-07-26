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40歲李孝利「半裸」尺度讓人噴鼻血　單穿CK吊帶褲

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▲▼李孝利。（圖／翻攝HIGH CUT南韓官網）

▲南韓女星李孝利雖已40歲，但狀態超級好，讓人傻眼。（圖／翻攝HIGH CUT南韓官網）

記者張妤瑄／台北報導

40歲的南韓女星李孝利，是南韓演藝圈元祖級的性感女星代表，與音樂人老公李尚順結婚後，定居在濟州島，演藝工作也半退隱狀態，不過近年靠《孝利家民宿》重回人們視線。本月她受邀為南韓《HIGH CUT》拍攝封面，大尺度露半球，大方半裸，讓大家看到保養超好的零贅肉曲線。

▲▼李孝利。（圖／翻攝HIGH CUT南韓官網）

▲李孝利單穿CK吊帶褲，側面曲線全露，相當火辣。（圖／翻攝HIGH CUT南韓官網）

李孝利去年受邀拍攝時尚雜誌就曾公開健美腹肌，身材狀態依舊是當年那個「國民妖姬」，經過歲月的流逝後，享受輕鬆愜意日子的她，仍舊保持那樣讓人噴鼻血的性感蠻腰。如今，單穿美國時尚品牌CALVIN KLEIN的丹寧吊帶褲，D罩杯美峰的側面曲線全都露，婚後尺度讓人大開眼界。

▲▼李孝利。（圖／翻攝HIGH CUT南韓官網）

▲李孝利是南韓演藝圈元祖級的性感女星。（圖／翻攝HIGH CUT南韓官網）

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李孝利過去給人性感健康的陽光印象，40歲的她身材保持超好，敢大方與大家分享，其實讓人毫不意外。驚人的反倒是，隱居多年仍能保持全盛時期的健美體態，想必讓女人都超羨慕吧。 

▲▼李孝利。（圖／翻攝HIGH CUT南韓官網）

▲李孝利婚後都處於半退隱狀態，近兩年靠實境節目《孝利家民宿》重回大眾視線。（圖／翻攝HIGH CUT南韓官網）

關鍵字：

李孝利, 孝利家民宿, 李尚順, CALVIN KLEIN, HIGH CUT, 封面大片, 時尚穿搭
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