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不只保平安還施展女力！施華洛世奇神秘手鍊藏「惡魔之眼」

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▲施華洛世奇。（圖／品牌提供）

▲施華洛世奇主打女性Power Collection系列飾品。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／ 台北報導

隨著女性消費力逐漸提升，不少品牌瞄準市場需求，專為現代女性打造特色飾品。奧地利知名水晶品牌施華洛世奇（Swarovski）就推出了Power Collection系列，表達「支持全球女性追求自己目標」的訴求，受到大批粉絲歡迎。

▲施華洛世奇。（圖／品牌提供）

▲施華洛世奇。（圖／品牌提供）

▲施華洛世奇。（圖／品牌提供）

▲SLAKE手鍊可當項鍊佩戴，NT$2,990。（圖／品牌提供）

對於此次Power Collection系列產品，創作總監表示：「首飾是表達身份，亦是增強自信的工具。」在三款閃爍手鍊中，Slake提供多種鮮艷配色，上綴有璀璨悅目的透明水晶，而以品牌天鵝標誌為特色的搭扣，方便調整手鍊長度，也可當短項鍊佩戴，是CP值極高的一款飾品。

▲施華洛世奇。（圖／品牌提供）

▲施華洛世奇。（圖／品牌提供）

▲惡魔之眼賦予獨特意義，NT$2,290。（圖／品牌提供）

惡魔之眼在土耳其傳統文化中，是一種防止嫉妒力量的護身符，品牌將它獨特的意義賦予在手鍊之中，藍、綠配色十分出彩，巧妙地以織繩設計讓商品更適合日常搭配。

▲施華洛世奇。（圖／品牌提供）

▲施華洛世奇。（圖／品牌提供）

▲施華洛世奇。（圖／品牌提供）

▲天鵝織繩手鍊展現生命力，NT$2,990。（圖／品牌提供）

最後以品牌天鵝標誌為靈感的設計，在密鑲水晶的襯托下展現無窮的生命力，而優美的織繩設計則為整體造型增添精緻華麗的格調，不論各個年齡層的女性都非常適合佩戴，展現獨特魅力。

▲施華洛世奇。（圖／品牌提供）

▲PANDORA字母系列打造獨一無二款式，玫瑰金編織手鍊NT$5,980元。（圖／品牌提供）

同樣主打個性訴求的還有PANDORA推出的Reflexions系列新品，採用字母串飾為吸睛焦點，其中玫瑰金色的絕美手鍊搭配專屬於你的單字，加上網狀編織的金屬質感，絕對讓妳超心動。  

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關鍵字：

施華洛世奇, 水晶, Power Collection, 飾品, Swarovski
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