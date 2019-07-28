侯佩岑微露蠻腰耍辣　肩上破30萬的小包才是亮點

▲侯佩岑形象甜美，但近期在穿搭上有一些大膽嘗試與突破 。（圖／翻攝侯佩岑IG）



記者張妤瑄／台北報導

侯佩岑平時形象甜美優雅，但近期她PO出的幾回私服穿搭，頗有讓人驚艷之感，偶爾的潮穿搭雖讓人意外，但在她身上又顯得和諧，大膽嘗試且大方分享，讓人看到她的不一樣。

▲侯佩岑先前穿大破褲變身「潮少女」 。（圖／翻攝侯佩岑IG）



最近侯佩岑穿著一身白露小蠻腰，展現難得的辣妹風範，且肩上背著價值破新台幣30萬的愛馬仕（HERMES）Constance黑色小方包，默默炫包，讓行家一看就驚艷。

仔細觀察這張照片，侯佩岑除了穿搭難得辣一回，細節全都顯露貴婦的氣勢，手機殼出自比LV（LOUIS VUITTON，路易威登）歷史更悠久的法國精品GOYARD，肩上又是愛馬仕旗下號稱比柏金包（Birkin）更難買的Constance。果然，一出手就眼光精準，也難怪侯佩岑臉上笑得超甜，一派幸福模樣。

▲侯佩岑的手機殼、黑色H小包都來頭不小 。（圖／翻攝侯佩岑IG）



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侯佩岑先前私服穿一身破褲，變身街頭潮妹的模樣，讓人意外，近期又穿上MICHAEL KORS黑底螢光綠的塗鴉系列服裝耍潮，從時尚面大膽突破自我，也給人很多新鮮感。

▲侯佩岑最近偶爾會在穿搭上來一次潮妹路線。（圖／翻攝侯佩岑IG）