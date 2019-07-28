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想和基努李維穿同款名牌夾腳拖　衝這兩家店才買得到

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▲▼ SAINT LAURENT夾腳拖 。（圖／公關照,翻攝品牌IG）

▲SAINT LAURENT X Havaianas聯名人字拖鞋約2020元。（圖／Havaianas提供）

記者陳雅韻／台北報導

巴西人字拖品牌Havaianas聯名經驗豐富，今年與精品品牌SAINT LAURENT合作的鞋款，上個月在洛杉磯馬里布海灘舉辦的2020春夏大秀首度曝光，當時成為基努李維（Keanu Reeves）、麥莉希拉（Miley Cyrus）等看秀嘉賓的伴手禮，想和偶像穿同款人字拖的機會來了，此款設計正式開賣，但僅於SAINT LAURENT Rive Droite 巴黎及洛杉磯門市獨家限量販售。

▲▼ SAINT LAURENT夾腳拖 。（圖／公關照,翻攝品牌IG）

▲▼ SAINT LAURENT夾腳拖 。（圖／公關照,翻攝品牌IG）

▲基努李維（上）與麥莉希拉都收到SAINT LAURENT X Havaianas聯名人字拖鞋當看秀伴手禮。（圖／翻攝SAINT LAURENT IG）

SAINT LAURENT X Havaianas聯名人字拖鞋以黑白為主色調，呈現搶眼的黑白斑馬紋路，並印上SAINT LAURENT Rive Droite Logo，定價65美元（約2020元台幣），堪稱SAINT LAURENT最易入手的單品，可惜只在兩家門市獨賣，時尚迷只能衝一波或請人代購了。

▲▼ SAINT LAURENT夾腳拖 。（圖／公關照,翻攝品牌IG）

▲VALENTINO與Birkenstock勃肯鞋攜手打造經典紅色聯名鞋。（圖／翻攝Birkenstock IG）

高端精品與休閒品牌合作已成趨勢，日前VALENTINO也發布與Birkenstock勃肯鞋攜手打造的兩款聯名鞋，VALENTINO創作總監Pierpaolo Piccioli想藉由勃肯鞋予人輕鬆的感覺，為品牌注入隨性感，成功吸引時尚潮人捧場。

關鍵字：

基努李維, SAINT LAURENT, Havaianas, 人字拖, VALENTINO, 勃肯鞋, Birkenstock
fashion.net

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