Melody防曬扮村姑、野營敷面膜，愛美無極限！

▲Melody當天一襲透視深V白洋裝，展現健康性感。（圖／品牌提供）

記者曾怡嘉 / 台北報導

Melody日前剛結束美國假期帶2個女兒返台，一回來就Belle Vie SPA館開幕站台，對健身保養一直研究的她，最近嘗試許多歐美女星都很愛的冷凍艙保養，躺在裡面3分鐘，相當於跑步30分鐘，不僅能消耗卡路里還能讓肌肉放鬆，連帶晚上睡眠也特別好。

▲保養追求快、狠、準，目標10年後也很美。（圖／翻攝自Melody FB）

Melody分享她保養最重視清潔、保濕和防曬。即便在機艙上，她做好保養步驟後，仍會再抹上一層隔離霜，才能安心休息。美國氣候又曬又乾，她強調防曬一定要做好，平常她都會戴帽子、穿防曬衣和搭配袖套，不怕別人笑她這身裝扮，因為10年後看起來會比較年輕。

她更認為天下沒有醜女人，只有懶女人，睡眠、飲食、運動等保養缺一不可，她多吃原形、不加工食物，最近她迷上在微熱空間中做很慢的伸展，運動習慣已維持五、六年有了，要有好的體態真的不行偷懶。

▲防曬做好做滿，將日曬傷害降到最低。（圖／翻攝自Melody FB）

這次回美國與友人相約帶孩子去猶他州爬山，原本盤算好以為是輕鬆的網美行程，沒想到下山居然變成垂吊，把她嚇得花容失色，平安下山後和朋友相擁而泣，認為活著真好。她笑稱雖然被嚇到靈魂出竅，但該做的保養還是有做，晚上孩子睡了就是她的敷臉時間。

▲即便登山也要美美的，保養該帶的一樣也不少。（圖／翻攝自Melody FB）

因為爬山露營行程，大家都背著輕便背包上山，但對保養十分堅持的她，硬是拉了一個行李箱裝她的保養品，令大家嘆為觀止。問她帶了些什麼？她則豪氣回答：能帶的都帶了，旅遊在外會有很多突發狀況，你永遠不知道自己需要什麼。

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