Lisa、鄧紫棋都綁了「雙麻花辮」　2款示範學起來，直接變身仙女

夏天出門走幾步路頭髮就黏在脖子上，隨便紮馬尾又覺得沒有造型（嘆）如果你也有一樣的困擾，2019夏天討論度超高的雙麻花辮絕對是你的最佳選擇～ 性感女神泫雅、仙女迪麗熱巴、Blackpink Lisa都是麻花辮的愛好者！只要在編髮時多幾步小秘訣，性感、氣質、可愛都可以用麻花辮呈現的淋漓盡致！

在 Instagram 查看這則貼文 Hyun Ah（@hyunah_aa）分享的貼文 於 PDT 2019 年 6月 月 25 日 上午 3:54 張貼

泫雅

性感路線的泫雅也抵不過麻花辮的魅力～2019夏天的大勢色蜂蜜棕配上雙麻花辮看起來超降溫，大紅唇也讓本來的可愛感多添了幾分成熟女人味！

Angelababy

說到麻花辮大家一定都會連想到Angelababy～不論是重大活動、陸綜《奔跑吧兄弟》都可以看到Angelababy把麻花辮的俐落、可愛展現的淋漓盡致！

迪麗熱巴



擁有逆天顏值的迪麗熱巴綁起麻花辮根本直接變身仙女啊！短瀏海可以修飾臉型、髮際線，乾淨利落的麻花辮加上大耳環整個人活力100分～夏天必學啊！

在 Instagram 查看這則貼文 G.E.M.鄧紫棋（@gem0816）分享的貼文 於 PST 2019 年 1月 月 4 日 上午 1:49 張貼

鄧紫棋

鐵肺歌后鄧紫棋其實也是不折不扣的編髮控！麻花辮尾端掛上跟耳環同款的綴飾超可愛～萬年不敗的頭巾＋麻花辮真的是萌到犯規呀～

在 Instagram 查看這則貼文 关晓彤 GUANXIAOTONG（@guanxiaotong0917）分享的貼文 於 PST 2018 年 12月 月 1 日 下午 10:50 張貼

關曉彤

演員關曉彤在多部戲都是以麻花辮的造型出場～這款麻花辮多了蓬鬆感，不僅能修飾臉部線條，甜美度直接爆棚啊！難怪鹿晗對關曉彤情有獨鍾～

倪妮



氣質逆天的演員倪妮絕對是中分麻花辮的最佳代表！復古柔和的妝容搭配乾淨的中分麻花辮真的有滿滿的文青氣質感～

在 Instagram 查看這則貼文 LISA（@lalalalisa_m）分享的貼文 於 PDT 2019 年 5月 月 25 日 上午 2:31 張貼

Blackpink Lisa

有瀏海的女生加上俐落的雙麻花辮也超可以～當紅女團Blackpink的Lisa用正紅色的口紅搭配俏皮的麻花辮，讓整體造型更加分！

在 Instagram 查看這則貼文 설리가진리 (Sulli)（@jelly_jilli）分享的貼文 於 PDT 2018 年 8月 月 1 日 上午 2:20 張貼

前f(x)成員 雪莉

鄰家女孩看過來～隨性紮起來的雙麻花辮加上空氣瀏海根本只有18歲吧！雪莉就算是淡妝也是一樣美得像仙女啊

蓬鬆感麻花辮

日常出門都可以輕鬆駕馭～隨自己的喜好調整蓬鬆度，簡單的編髮就可以讓甜美度大增！

在 Instagram 查看這則貼文 ALBUM Official Instagram（@album_hair）分享的貼文 於 PDT 2019 年 6月 月 5 日 上午 2:08 張貼

公主頭麻花辮

這款出去度假超適合！看起來複雜但其實超好上手，搭配歐美挑染整個人就是仙女呀～

在 Instagram 查看這則貼文 ヘアアレンジLALA[ララ]（@lala__updo）分享的貼文 於 PDT 2019 年 6月 月 8 日 下午 8:44 張貼

TEXT／BY ROYAL HUANG 與 CHRISTY DENG、VIVIAN @ELLE CHINA PHOTO／ELLE CHINA、INSTAGRAM@GEM0816,@LALALALISA_M

＊本文由 ELLE Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

更多流行時尚資訊，盡在《ELLE》

加入ELLE LINE@好友，關注最新潮流大小事

延伸閱讀

整個人溫柔度加10分！日本IG爆紅「薰衣草粉#Lavender Pink」髮色，每撥一次頭髮都飄一次仙氣啊～

有點俏皮可愛，女神舒淇的【波西米亞編髮】學起來！把握這步驟俗感退散，仙氣狂飆

