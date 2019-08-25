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今夏最辣的「單車褲」沒有你想像中難駕馭　五個穿搭技巧學起來

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今夏最辣的穿搭單品非「單車褲」莫屬！隨著90年代復古潮流崛起，因黛安娜王妃私服而受到矚目的的單車褲，重新回到時尚圈。覺得單車褲太緊身，令人卻步？快來看看街頭潮人示範，只要掌握這五個穿搭技巧，你也能跟上這股時髦風潮！

黛妃最愛「大學T配單車褲 」

單車褲在黛安娜王妃私服穿搭的出鏡率超高！最常以寬鬆大學T搭配短版單車褲，再配個時髦的墨鏡，完成街頭運動時尚。

一、配色很重要 請筆記！

雖然黛妃每次都是以同樣的單品組合亮相，不過仔細觀察，配色方面可是別有巧思，比方大膽的螢光色和鮮明的茄紫色。在固定模式中有變化，讓你的整體穿搭不無聊。

二、「上寬下窄」視覺反差

把握上寬下窄的原則，利用Oversized墊肩西裝內搭合身上衣，製造視覺反差，讓你的雙腿看起來更長更纖細！正裝能調和單車褲強烈的休閒感，並更加襯托出正裝的俐落，打造出既個性又優雅的都會時尚。

顏色方面，盡量選擇單純一點的色系，鮮明亮點只要一個就足夠，也許是全身深色內搭白T，抑或是全身深色外罩白色西服外套，都是讓整個人看起來更加修長的小秘訣。

三、上身必須「短」才顯得腿長

選擇短版上衣，微微露出小蠻腰，上短下長的組合，輕鬆穿出一雙大長腿！

四、局部寬鬆反而顯瘦

只要牢記「上短下長」的重點比例，擔心超級Oversized西裝外套讓肩膀看起來太寬的女孩，也不妨試著用「微寬鬆」的上衣單品做混搭；垂墜的輪廓線條搭配超緊下半身，同樣具備顯瘦效果。

無論是搭配高跟鞋、運動鞋或是今夏超火的拖鞋，這種不經意的隨性感，都看起來格外時髦！

五、自信爆棚 緊身到底！

如果你對自己的身材非常有自信，那就一路緊身到底吧！不過還是別忘了上短下長的秘訣，視覺比例才會好！

TEXT／BY WENDY CHOU 與 BERNICE LEE@ELLE CHINA　PHOTO／IG@MODEROSAOFFICIAL、@MVB、PERNILLETEISBAEK

＊本文由 ELLE Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊
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關鍵字：

ELLE, 穿搭, 時髦, 單車褲
fashion.net

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