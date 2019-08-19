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樹懶的日常生活好．慢．呀！回個LINE要二個月　逗翻網友：等到懷疑人生

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編輯／Ping　圖／「keigo」（IG @k5fuwa）授權提供，請勿隨意翻攝，以免侵權，以下同

如果可以自由變成一種動物，你會想變成什麼動物呢？相信大家對這位來自日本的超人氣插畫家「keigo」不陌生，他用幽默的畫風將動物擬人化，例如之前超夯的鱷魚與長頸鹿，超寫實的日常，常常發生悲劇又爆笑的事。這次把主角換成樹懶，究竟又會鬧出什麼逗趣的笑話呢？趕快一起來看看吧。

＃樹懶的日常生活1

樹懶先生燙衣服，皺褶是平了，但好像有點過焦啦！可能接著又要花一個月走去買新衣服了（生活好難...）。

▲樹懶爆笑的日常生活。（圖／「IG @k5fuwa」授權提供）

＃樹懶的日常生活2

培養新的興趣，畫畫就是不錯的選擇，不過不是每一種事物都適合樹懶畫，就像花、水果、食物等等，因為等他畫好輪廓，全部都爛掉了啦！

▲樹懶爆笑的日常生活。（圖／「IG @k5fuwa」授權提供）

＃樹懶的日常生活3

當樹懶先生的朋友，好脾氣跟耐心一定要有！因為當他幫你過生日時，等他點好最後一根蠟燭時，前面的蠟燭可能都融化在蛋糕上了...好吧！至少點完還是生日當天（哈）。

▲樹懶爆笑的日常生活。（圖／「IG @k5fuwa」授權提供）

＃樹懶的日常生活4

跟樹懶出去玩一定要慎選活動！像是選擇跟他一起划船，不僅會累死你，因為他的動作慢到有划跟沒划一樣，你們還可能會一直圓地轉圈圈。

▲樹懶爆笑的日常生活。（圖／「IG @k5fuwa」授權提供）

＃樹懶的日常生活5

跟樹懶先生一起組隊打桌球也不是一項好活動，因為整場打下來可能都只有你再打，不相信的話你看看熱感應...

▲樹懶爆笑的日常生活。（圖／「IG @k5fuwa」授權提供）

＃樹懶的日常生活6

那到底該跟樹懶先生去哪玩呢？去海邊玩就是不錯的選擇，但是千萬不要讓他吹泳圈！因為你可能等到人都黑了，他都還沒吹起來，更別說玩了。

▲樹懶爆笑的日常生活。（圖／「IG @k5fuwa」授權提供）

＃樹懶的日常生活7

當你遇到樹懶店員的話，你可能要跟朋友改約晚上見面了，因為你可能會從早上等到晚上，飲料才會慢慢的送到（哈）！

▲樹懶爆笑的日常生活。（圖／「IG @k5fuwa」授權提供）

＃樹懶的日常生活8

聊天最怕被人已讀不回，但是跟樹懶先生聊天最怕的是不知道他什麼時候才會打完字、按傳送...就算過了一個月才回，你也沒辦法生氣（無奈）。

▲樹懶爆笑的日常生活。（圖／「IG @k5fuwa」授權提供）

在這位超人氣畫家「keigo」的IG裡，還有一堆可愛又爆笑的插畫，如果你覺得生活很煩悶，那就一定要追起來！

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關鍵字：

插畫家, 手繪家, 插畫, 樹懶, 畫家, 日本
fashion.net

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