肯德基破天荒推出「全素炸雞」！鐵質高出肉類兩倍、開賣5小時搶光

編輯／Ann 圖／翻攝自IG@beyondmeat、@KFC

近年來，隨著素食者比例逐漸提高，不少產品都除去葷食成分。現在更難以想像的是，連知名連鎖炸雞店KFC肯德基也推出了素食炸雞，並且27日於亞特蘭大分店開賣五小時就完售，熱潮絕對讓你難以抵擋。

▲KFC首先在亞特蘭大分店推出素食炸雞，開賣五小時就完售。（圖／翻攝自IG@beyondmeat、@KFC）

炸雞一向是葷食者的最愛，但是印象中和素食者沒什麼關聯，現在好消息是，吃素的人也能大口品嚐炸雞美味。知名連鎖炸雞店肯德基連同美國無肉公司起家的未來漢堡Beyond Meat 合作，正式進軍無肉市場。最新推出的素食炸雞、肉排，標榜100%植物性，沒有任何肉質只有以蛋白質為主的綠豆、豌豆，以及馬鈴薯澱粉、蘋果萃取物、大豆卵磷脂等健康原料，在經歷蒸汽、壓力以及冷水浸泡之後，擁有宛如真實肉質一般的口感。

▲素食肉排鐵質含量更高出一般兩倍。（圖／翻攝自IG@beyondmeat）

另外，不僅是素食者的天堂，就連一般民眾也能嘗試食用beyondmeat套餐，因為肉排中的鐵質含量高出一般漢堡肉兩倍以上，健康方面絕對優於肉食炸雞，是非常健康的新選擇，也難怪在喬治亞州亞特蘭大店進行突襲販售時，僅僅5個小時就銷售一空，也獲得網友好評，有人認為吃起來很像是一般的緊實雞肉、跟肉類味道差不多。

在 Instagram 查看這則貼文 Beyond Meat（@beyondmeat）分享的貼文 於 PDT 2019 年 8月 月 26 日 上午 9:05 張貼

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