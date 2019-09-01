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受夠眼下卡紋？2招遮瑕小撇步學起來　擺脫厚重卡粉還更持妝

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▲2招遮瑕小撇步擺脫卡紋更持妝。（圖／品牌提供）

▲想維持底妝的自然輕薄，黑眼圈、痘疤等瑕疵得靠遮瑕另外修飾。(圖／翻攝IG@jnnn2)

記者張毓容／綜合報導

懂化妝的女孩都知道，想要底妝自然透亮不厚重，黑眼圈、痘疤或斑點等肌膚瑕疵不能單靠粉底一次搞定，要另外交給遮瑕膏，才能遮得好，同時維持底妝的輕薄感。

而使用遮瑕產品最時怕太乾易卡紋，太濕又很會脫妝，眼下細紋、法令紋、木偶紋全都出來Say Hello～想完美解決這些問題，其實也不難，快掌握以下2個遮瑕小撇步，從今天起你也能擁有完美又持妝的遮瑕效果。

▲2招遮瑕小撇步擺脫卡紋更持妝。（圖／品牌提供）

▲眼下遮瑕太乾就容易出現卡紋、面具感。(圖／翻攝IG@jnnn2)

1.眼下遮瑕不卡紋小tip
保養要分區，遮瑕當然也要講求分區上妝，才能更持妝完美無瑕！尤其眼周肌膚較薄，且沒有皮脂腺，較易乾燥，若使用的遮瑕產品太厚或不夠濕潤保濕，就容易造成卡紋、浮粉、面具感等狀況發生。

想修飾好眼周瑕疵又不顯紋路，首先要挑選質地透潤、保濕度好的遮瑕產品，再搭配少量粉質細緻的蜜粉做好定妝，幫助維持遮瑕持妝度。尤其現在市面上更有眼部專用蜜粉，像是LAURA MERCIER的「專業睛亮蜜粉」，粉質比一般蜜粉更為細緻、保濕、不卡紋，可幫助維持一整天的亮眼妝感不落漆。

2.跟法令紋、木偶紋說再見
微笑，是最棒的語言，但同時又擔心容易造成法令紋及木偶紋的產生，瞬間讓年紀看起來老5歲！使用質地保濕、延展性佳的遮瑕可幫助修飾細紋且不易卡乾紋，可惜持妝度不夠，到了下午紋路又再度冒出來見人。

針對這點，一樣建議使用貼膚輕薄的遮瑕產品，於在意的紋路修飾後，再使用有柔焦細紋效果蜜粉餅填補表層紋路，並幫助長效持妝，一整天都能盡情微笑。

▲2招遮瑕小撇步擺脫卡紋更持妝。（圖／品牌提供）

▲LAURA MERCIER 極限超時親膚遮瑕筆，NT$1,100。(圖／品牌提供)

說到遮瑕就不得不提到在PTT、DCRAD上都推爆的LAURA MERCIER極限超時親膚遮瑕筆，不僅有著高人氣，還被讚為「再也離不開的遮瑕神器」，黑眼圈、痘疤、肌膚泛紅都能完美修飾，而且質地透潤不卡粉，可均勻延展貼合肌膚，加上360度超彈力絨毛刷頭設計，每個角度都能輕鬆帶到。

今年更全新增加10色，分成冷色、暖色和中性色調，不論適合膚色或何種肌膚困擾，都能找到適合的色號。

▲2招遮瑕小撇步擺脫卡紋更持妝。（圖／品牌提供）

▲ILIA 精華遮瑕筆，5ml，NT$1,000。(圖／品牌提供)

來自美國的無毒有機彩妝品牌ILIA，每個產品都強調完美妝效、高效率和安全無負擔，這款人氣遮瑕筆提供中度遮瑕，能快速融入肌膚修飾黑眼圈及膚色不均的問題，絲滑的觸感不會有乾紋痕跡的疑慮，並能持久保養、緊緻、舒緩肌膚表層。

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關鍵字：

遮瑕, 底妝, 卡粉, 卡紋, 秘訣, 遮瑕膏, 持妝, 蜜粉
fashion.net

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